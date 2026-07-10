Επαγγελματικοί φορείς ζητούν αναθεώρηση του μέτρου 70-30 για την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη

Επτά τοπικοί φορείς εκφράζουν έντονη αντίθεση στην κατανομή 70% στον Όρμο Φηρών και 30% στον Αθηνιό, ζητούν αναστολή και πλήρη τεκμηρίωση πριν την εφαρμογή, επισημαίνοντας επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και τις ουρές στο τελεφερίκ.

Έντονη αντίδραση φορέων για την κατανομή επιβατών κρουαζιέρας

Επτά επαγγελματικές και τουριστικές ενώσεις της Σαντορίνης απέστειλαν στην 7η Ιουλίου επιστολή προς τον Δήμαρχο Θήρας, όπου εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στη μέθοδο κατανομής των επιβατών κρουαζιέρας που προβλέπει το 70% των αφίξεων στον Όρμο Φηρών και το 30% στον Αθηνιό. Η επιστολή δόθηκε στη δημοσιότητα στις 9 Ιουλίου, ενώ το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει ήδη λάβει τροποποιητική απόφαση επί του θέματος.

Οι φορείς υπογραμμίζουν την έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Ζητούν παρουσίαση ολοκληρωμένης επιστημονικής ή τεχνικής τεκμηρίωσης για την αναλογία 70-30.

Επισημαίνουν πρακτικά προβλήματα, όπως τις πολύωρες ουρές στο τελεφερίκ και τη μείωση τοπικής κατανάλωσης.

Στην επιστολή, που υπογράφουν εκπρόσωποι φορέων της ωτοτοπικής αγοράς, επισημαίνεται πως το μέτρο εφαρμόστηκε χωρίς να έχει προηγηθεί «ολοκληρωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός». Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν την ανάγκη διαχείρισης των επισκεπτών και την προστασία της φέρουσας ικανότητας του νησιού, αλλά εκφράζουν την άποψη ότι οριζόντιοι περιορισμοί χωρίς διάλογο και τεκμηρίωση προκαλούν δυσλειτουργίες και αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις.

Υπογράφοντες φορείς Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιέρας & Φορέων Ναυτιλίας Σωματείο Εκμισθωμένων Οχημάτων με Οδηγό Κυκλάδων Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης Ράδιο Ταξί Θήρας “Άγιος Χριστόφορος” Συνένωση Λεμβούχων Θήρας Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης

Στο κείμενό τους οι φορείς αναφέρουν ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης αναλογίας έχει ήδη δημιουργήσει αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα: περιορισμός των επισκέψεων σε καταστήματα και σημεία εστίασης, μειωμένη τοπική κατανάλωση και επιδείνωση της εμπειρίας των επισκεπτών, κυρίως λόγω των αναμονών στο τελεφερίκ. Η κατάσταση αυτή, κατά τους συντάκτες, πλήττει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και βλάπτει την αξιοπιστία της χώρας έναντι των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας.

Οι υπογραφές των επτά φορέων συνοδεύονται από αίτημα για άμεση αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και για επανεξέταση με ευρεία διαβούλευση. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει προχωρήσει σε τροποποιητική απόφαση, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφείς απαντήσεις και παρουσίαση τεκμηρίων που να στηρίζουν την επιλογή της αναλογίας 70-30.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Σαντορίνης το ζήτημα αυτό έχει άμεση σημασία: επηρεάζει το εισόδημα των επαγγελματιών που εξαρτώνται από την ανέλκυση και τις υπηρεσίες φιλοξενίας, τον κυκλοφοριακό φόρτο στα λιμάνια και την ποιότητα εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον συνέχεια στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και διαφάνεια στην παρουσίαση των μελετών που επικαλείται η διοίκηση ως βάση για τις επιλογές της.

Σημείωση: Η επιστολή εστάλη στις 7 Ιουλίου και δημοσιοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου, ενώ έχει ήδη εκδοθεί τροποποιητική απόφαση από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας.