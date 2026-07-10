Επαναλαμβάνεται στο Ρένα Βλαχοπούλου η επιτυχημένη παράσταση «Βενετσιάνικες Μπαρούφες»

Το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας ανακοινώνει επτά νέα ραντεβού με τη δημοφιλή κωμωδία του Γκολντόνι στο θέατρο του Μον Ρεπό, μετά το ξέσπασμα ενδιαφέροντος που άφησε θεατές εκτός αιθούσης. Παρουσιάζονται πληροφορίες για ημερομηνίες, ώρα και τοπικό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Τοπική παραγωγή ξαναπαίζει μετά από sold-out και μεγάλη ζήτηση

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κέρκυρας ανακοίνωσε την επανάληψη της παράστασης «Βενετσιάνικες Μπαρούφες» στο θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό, εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης και των γεμάτων παραστάσεων που άφησαν θεατές χωρίς θέση. Η επιλογή να δοθούν επιπλέον παραστάσεις ανταποκρίνεται στην ανάγκη να καλυφθεί το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών που θέλησαν να παρακολουθήσουν την παραγωγή.

Η παράσταση, βασισμένη στο έργο του Καρόλο Γκολντόνι, συνδέει θεματικά και μουσικά την Κέρκυρα με την παράδοση της Βενετίας: η πλοκή αναπτύσσεται σε γειτονιά ψαράδων της ιταλικής πόλης και συνοδεύεται από βενετσιάνικους μουσικούς τόνους. Στην παραγωγή έχει γίνει μετάφραση και προσαρμογή στο τοπικό ιδίωμα, στοιχείο που ενίσχυσε την προσέλκυση κοινού στο νησί.

Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Χώρος Σάββατο 1 Αυγούστου 21:30 Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», Μον Ρεπό Κυριακή 2 Αυγούστου 21:30 Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», Μον Ρεπό Δευτέρα 3 Αυγούστου 21:30 Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», Μον Ρεπό Τρίτη 4 Αυγούστου 21:30 Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», Μον Ρεπό Τετάρτη 5 Αυγούστου 21:30 Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», Μον Ρεπό

Στους συντελεστές της παράστασης περιλαμβάνονται τοπικοί ηθοποιοί και μουσικοί της παραγωγής, ενώ την καλλιτεχνική ευθύνη της μετάφρασης και της διασκευής φέρουν πρόσωπα που συμμετείχαν ενεργά στην επιμέλεια της παράστασης. Η παρουσία και η ανταπόκριση του κοινού υπογραμμίζουν τη ζήτηση για ζωντανές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί κατά τη θερινή περίοδο.

Τι αλλάζει για το κοινό της Κέρκυρας

Η απόφαση για νέες παραστάσεις λειτουργεί ως άμεση απάντηση στην τοπική ζήτηση και παρέχει ευκαιρίες σε όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο νωρίτερα. Τα επιπλέον βραδινά ραντεβού μπορούν επίσης να προσφέρουν ώθηση στην τοπική κίνηση στη γύρω περιοχή του Μον Ρεπό, καθώς θεατές μπορεί να συνδυάσουν την έξοδο με δείπνο ή βόλτα στο παραλιακό μέτωπο.

Τοποθεσία παράστασης: Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου», Μον Ρεπό

Ωρα έναρξης: 21:30 σε όλες τις επιπλέον ημερομηνίες

σε όλες τις επιπλέον ημερομηνίες Σκοπός της επανάληψης: κάλυψη της μεγάλης προσέλευσης και εξυπηρέτηση θεατών που έμειναν εκτός

Το ΔΗΠΕΘΕ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το κοινό για την έμπρακτη στήριξη. Η παραγωγή προβάλλει τόσο τη δραματουργική αξία του αρχικού έργου όσο και την τοπική πολιτιστική ταυτότητα μέσω της χρήσης τοπικών στοιχείων και μουσικής. Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κέρκυρας, η επανεκτέλεση προσφέρει μια πρόσθετη πολιτιστική επιλογή μέσα στο καλοκαίρι.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παράσταση θα πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα για τη διάθεση των εισιτηρίων και τους τρόπους προμήθειας, καθώς η προηγούμενη περίοδος εμφάνισε υψηλή πληρότητα. Η επανάληψη καταδεικνύει επίσης τη σημασία της θεατρικής παραγωγής ως πόρου πολιτιστικής ζωής στην Κέρκυρα και ως μέσου σύνδεσης με την τοπική κοινότητα.