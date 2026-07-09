Επένδυση στον παραλιακό πεζόδρομο: διατηρητέο κτίριο μετατρέπεται σε ξενοδοχείο

Έγκριση εργασιών αποκατάστασης και επανάχρησης διατηρητέου κτιρίου στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας για τη δημιουργία ξενοδοχείου με καταστήματα. Επενδυτής εταιρεία Real Estate που συνδέεται με τον Άρη Σβώλο.

Ένα ιστορικό κτίριο επιστρέφει στη λειτουργία ξενοδοχείου

Εγκρίθηκε η εργολαβική παρέμβαση σε κτίριο επί του παραλιακού πεζοδρόμου της Πρέβεζας, στη γωνία Ελευθερίου Βενιζέλου 14 - Παρθεναγωγείου 1 και Ναυαρίνου 4. Το κτίριο, το οποίο είναι διατηρητέο και μέχρι πρόσφατα στέγαζε το cafe metropolis, θα αποκατασταθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο με χώρο καταστήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε τοπικά.

Η παρέμβαση στοχεύει στην αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου και στην επαναφορά της προηγούμενης λειτουργίας του, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν εμβληματικό για τον παραλιακό δρόμο της πόλης. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον για κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, καθώς αναμένεται να επιφέρει κίνηση στην εμπορική ζώνη και να επηρεάσει την εικόνα του παραλιακού μετώπου.

Την επένδυση θα υλοποιήσει η εταιρεία VESTA REAL ESTATE. Στην εταιρική παρουσίαση εμφανίζεται ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής ο κ. Άρης Σβώλος, πρόσωπο που είχε αναδειχθεί σε σημαντική παρουσία στον κλάδο των κατασκευών το 2023, σε ένα από τα μεγάλα επιχειρηματικά deals μαζί με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τοποθεσία: Ελ. Βενιζέλου 14 – Παρθεναγωγείου 1 – Ναυαρίνου 4, παραλιακός πεζόδρομος Πρέβεζας.

Ελ. Βενιζέλου 14 – Παρθεναγωγείου 1 – Ναυαρίνου 4, παραλιακός πεζόδρομος Πρέβεζας. Χρήση: αποκατάσταση και επανάχρηση ως ξενοδοχείο και κατάστημα.

αποκατάσταση και επανάχρηση ως ξενοδοχείο και κατάστημα. Επενδυτής: VESTA REAL ESTATE (συνδεόμενος με Άρη Σβώλο).

Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2025 σημειώθηκε εταιρική μεταβίβαση: το 98% της σχετιζόμενης εταιρείας Real Estate μεταβιβάστηκε στην ARASA LTD, εταιρεία με έδρα στην Κύπρο, η οποία εμφανίζει κεφάλαιο 2.550.000 ευρώ και δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία ακινήτων. Η εξέλιξη αυτή έχει φορολογικές και εταιρικές προεκτάσεις που αξίζει να παρακολουθήσουν οι τοπικοί φορείς.

Στοιχείο Πληροφορία Διεύθυνση κτιρίου Ελ. Βενιζέλου 14 / Παρθεναγωγείου 1 / Ναυαρίνου 4 Τρέχουσα χρήση Παλαιότερα cafe, προτεινόμενη χρήση: ξενοδοχείο & κατάστημα Επενδυτής VESTA REAL ESTATE (συνδεόμενη με Άρη Σβώλο) Σχετική μεταβίβαση 2025 98% → ARASA LTD (Κύπρος), κεφάλαιο €2.550.000

Για την τοπική κοινωνία οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές: η λειτουργία νέου ξενοδοχείου στην καρδιά του παραλιακού μετώπου αναμένεται να αυξήσει τη διέλευση επισκεπτών και την κίνηση στις παρακείμενες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ζητήματα για την πρόσβαση, τον θόρυβο και τη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Η διατήρηση του χαρακτήρα του κτιρίου και η συμμόρφωση με τις όρους της διατήρησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την έγκριση και υλοποίηση των εργασιών.

Παράγοντες της τοπικής αγοράς ακινήτων και εκπρόσωποι εμπορικών επιχειρήσεων αναμένεται να αξιολογήσουν την εξέλιξη ως ευκαιρία για ανανέωση του μετώπου, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις πολεοδομικές και ρυθμιστικές πτυχές πριν και κατά τη φάση των εργασιών.

Η έγκριση του έργου ανοίγει έναν κύκλο διαδικασιών για την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της παραλίας δικαιούνται σαφείς απαντήσεις για χρονοδιαγράμματα, επιπτώσεις στην κυκλοφορία και μέτρα προστασίας του ιστορικού κελύφους. Η εξέλιξη παραμένει κρίσιμη για την εικόνα και την οικονομική δυναμική του παραλιακού πεζοδρόμου της Πρέβεζας.