Επιχείρηση σε Αχαΐα και Ηλεία: πέντε συλλήψεις και δεκάδες κατασχεθέντα αντικείμενα

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αχαΐας η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιησε εφόδους σε δέκα οικίες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων και την κατάσχεση ναρκωτικών, όπλων και πυροτεχνημάτων.

Στόχος η διακρίβωση σοβαρών αδικημάτων

Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση προχώρησαν σήμερα το πρωί οι Αρχές της περιοχής στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας. Η δράση οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε συνολικά δέκα οικίες σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και προσήχθησαν έξι άτομα, εκ των οποίων τελικά σχηματίστηκαν πέντε αυτοτελείς δικογραφίες. Από τις δικογραφίες αυτές προέκυψαν συλλήψεις για παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία περί όπλων, τα ναρκωτικά και την κατοχή πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων. Συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί — τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα — ανάμεσά τους και ένας οπλίτης των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τα περαιτέρω.

Τα ευρήματα από τις κατ' οίκον έρευνες

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ποσότητες ουσιών που περιλαμβάνονται σε δικογραφίες. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται συνοπτικά τα κύρια ευρήματα:

Είδος Ποσότητα / Στοιχείο Κοκαΐνη 31 γραμμάρια Κάνναβη 4,3 γραμμάρια, 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο, 1 τρίφτης Κυνηγετικό όπλο 1 καραμπίνα Λόγχες / Μαχαιροπήρουνα 3 μαχαίρια (αναδιπλούμενο, «πεταλούδα», σουγιάς) Εργαλεία άμυνας/επίθεσης 4 γκλοπ (3 καουτσούκ, 1 μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος), 1 σιδερογροθιά, 1 σπρέι πιπεριού Φυσίγγια 19 κυνηγετικά φυσίγγια και 3 φυσίγγια πυροβόλου (το ένα 9mm) Πυροτεχνήματα 54 κροτίδες ισχυρού κρότου

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας και Ηλείας και αποσκοπούσε στη διερεύνηση περιστατικών που χαρακτηρίζονται σοβαρά από την ποινική νομοθεσία. Η παρουσία κυνηγετικού όπλου, πυρομαχικών και πλήθους αντικειμένων αυτοπροστασίας και επίθεσης υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της Αστυνομίας να περιορίσει την κυκλοφορία επικίνδυνων υλικών στην κοινότητα.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιου είδους επιχειρήσεις σημαίνουν ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και έλεγχο σε φαινόμενα που μπορούν να κλιμακώσουν βίαιες αντιπαραθέσεις ή να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση των στοιχείων και στην περαιτέρω διερεύνηση, ενώ οι συλληφθέντες αναμένονται να εμφανιστούν ενώπιον των εισαγγελικών οργάνων των αντίστοιχων περιοχών.

Η έρευνα διεξήχθη κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Σχηματίστηκαν πέντε αυτοτελείς δικογραφίες για παραβάσεις σε όπλα, ναρκωτικά και πυροτεχνήματα.

Οι κατασχεμένες ποσότητες και τα είδη θα αποτελέσουν στοιχεία στις δικαστικές διαδικασίες.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για παρόμοια περιστατικά καλούνται να τις γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, βοηθώντας στη διατήρηση της ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Ρεπορτάζ από την Αχαΐα.