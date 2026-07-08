Επιχείρηση της Αστυνομίας σε καταυλισμούς της Πάτρας: προσαγωγές, συλλήψεις και πρόστιμα

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας πραγματοποίησε έλεγχο σε καταυλισμούς της Πάτρας με ελέγχους, συλλήψεις και πολλές παραβάσεις του ΚΟΚ.

Στοχευμένοι έλεγχοι σε καταυλισμούς της Πάτρας

Σε επιχείρηση που οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας και πραγματοποιήθηκε την 01-07-2026, αστυνομικοί έλεγξαν καταυλισμούς στους οικισμούς Πλατάνι, Αγίου Βασιλείου, Χάραδρος και την Πλατεία Αγίας Σοφίας. Η δράση εντάσσεται σε στοχευμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή.

Κατά την επέμβαση ελέγχθηκαν συνολικά 55 άτομα και 29 οχήματα, ενώ έγιναν 5 έρευνες σε οικίες. Οι έλεγχοι οδήγησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις που θα έχουν συνέχεια στις δικαστικές διαδικασίες.

Προσαχθέντες: 4 άτομα

4 άτομα Συλλήψεις: 4 άτομα

4 άτομα Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.: 20 βεβαιώσεις

Ενέργεια Αριθμός Ελεγχθέντα άτομα 55 Ελεγχθέντα οχήματα 29 Έρευνες σε οικίες 5 Προσαγωγές 4 Συλλήψεις 4 Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 20

Από τους συλληφθέντες, δύο αντιμετωπίζουν κατηγορία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας ακόμη συνελήφθη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και φέρει επιπλέον καταδικαστική απόφαση, ενώ ένας σύντροφος της δράσης συνελήφθη λόγω ύπαρξης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του.

Όπως ανακοινώθηκε, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Η αστυνομία σημειώνει ότι οι στοχευμένες δράσεις στο νομό θα συνεχιστούν, στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας για μείωση της παραβατικότητας και αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας για τους κατοίκους.

Για τους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, οι συνέπειες τέτοιων επιχειρήσεων είναι πρακτικές: ενδεχόμενη αποκατάσταση της νομιμότητας σε σύνδεση με υποδομές (όπως ηλεκτροδότηση), αλλά και αύξηση των ελέγχων σε κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, οι βεβαιώσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ. υπενθυμίζουν την ανάγκη για νόμιμη και ασφαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Η διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας δεν ανακοίνωσε περαιτέρω στοιχεία για την πορεία των δικαστικών υποθέσεων. Οι τοπικοί κάτοικοι και χρήστες των περιοχών αυτών καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας και να συνεργάζονται με τις αρχές, ενώ η υπηρεσία δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.