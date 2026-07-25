Επιχείρηση του Λιμενικού στο Περιγιάλι: οκτώ συλλήψεις και ποσότητες ναρκωτικών σε καταμαράν

Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Λευκάδας εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και έκσταση σε ιδιωτικό καταμαράν στον λιμένα Περιγυαλίου. Οκτώ αλλοδαποί συνελήφθησαν και το σκάφος κατασχέθηκε.

Ελεγχος στο λιμένα Περιγυαλίου και προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λευκάδας

Στις πρωινές ώρες της Πέμπτης στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Λευκάδας πραγματοποίησαν έλεγχο σε ιδιωτικό ιστιοφόρο τύπου καταμαράν που ήταν ελλιμενισμένο στον λιμένα Περιγυαλίου. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι Αρχές προχώρησαν σε έλεγχο όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και αντικειμένων, ενώ συνελήφθησαν συνολικά οκτώ αλλοδαποί.

Οι συλλήψεις αφορούν άτομα με την ακόλουθη υπηκοότητα: τέσσερις πολίτες του Ισραήλ, ένας πολίτης της Τουρκίας, ένας πολίτης της Ιταλίας, ένας πολίτης της Ισπανίας και ένας πολίτης της Λετονίας. Το Λιμεναρχείο Λευκάδας διενεργεί προανάκριση και έχει κατασχέσει το σκάφος μαζί με όλα τα ευρήματα.

Ανακαλυφθέντα ναρκωτικά και αντικείμενα αποθηκευμένα στο σκάφος.

και αντικείμενα αποθηκευμένα στο σκάφος. Κατασχέθηκε το ιστιοφόρο και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και χρημάτων.

το ιστιοφόρο και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και χρημάτων. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

Είδος Ποσότητα / Στοιχεία Ακατέργαστη κάνναβη 55,6 γραμμάρια Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) 10 γραμμάρια Δισκία έκσταση 13 δισκία Κοκαΐνη 8,1 γραμμάρια (σε νάιλον συσκευασίες) Άλλα ευρήματα πιάτα με υπολείμματα, τρίφτες, 12 μπλε χάπια άγνωστης χημικής προέλευσης Χρηματικά ποσά 7.000 ευρώ, 3.240 σεκέλ (Ισραήλ), 563 δολάρια ΗΠΑ Ηλεκτρονικές συσκευές 8 κινητά, 2 τάμπλετ, 1 φορητός υπολογιστής

Το εύρος και ο τύπος των ουσιών που κατασχέθηκαν —από ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη έως δισκία έκστασης και κοκαΐνη— υποδεικνύουν πιθανή εμπλοκή σε διακίνηση με προσανατολισμό σε κύκλους που χρησιμοποιούν σκάφη για μεταφορά και απόκρυψη φορτίων. Η παρουσία μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών συσκευών και διαφόρων νομισμάτων ενισχύει αυτήν την εκτίμηση και καθιστά κρίσιμη τη διενέργεια πλήρους προανάκρισης.

Για τους κατοίκους και τους παραθεριστές της Λευκάδας, η επιχείρηση αναδεικνύει την ενεργή παρουσία και ετοιμότητα των λιμενικών αρχών στον έλεγχο των λιμένων και των ιδιωτικών σκαφών. Ειδικότερα, για όσους διαχειρίζονται σκάφη αναψυχής, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης αυστηρών κανόνων ασφάλειας και συνεργασίας με τις αρχές σε περιπτώσεις ελέγχου.

Το Λιμεναρχείο Λευκάδας κατέσχεσε όλα τα ευρήματα και το σκάφος και συνεχίζει την προανάκριση. Θα ακολουθήσουν ενέργειες για τη διερεύνηση τυχόν ευρύτερων δικτύων και για την αποσαφήνιση των ρόλων των συλληφθέντων στο περιστατικό.