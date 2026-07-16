Βασιλική από το Άργος καταγγέλλει στοχοποίηση και αδιαφορία προς τους αυτιστικούς

Μήνυμα από κάτοικο του Άργους με διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού περιγράφει εμπειρίες στοχοποίησης, φόβου και ανεπαρκούς προστασίας μετά από περιστατικά πανικού και ένταση στην πόλη.

Καταγγελία για στοχοποίηση και αδυναμία προστασίας ευάλωτων πολιτών

Μια δημόσια καταγγελία από την Βασιλική Κωστοπούλου, κάτοικο Άργους, έρχεται να θέσει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την αντιμετώπιση των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των ψυχικών διαταραχών στην πόλη. Η καταγγελία, που δημοσιεύτηκε σε διαδικτυακή πλατφόρμα, περιγράφει περιστατικά όπου κρίσεις πανικού ή συμπεριφορές που σχετίζονται με νευροαναπτυξιακές ανάγκες ερμηνεύτηκαν ως «ύποπτες» ή απειλητικές από τρίτους και από προσωπικό ασφαλείας.

Στην ανάρτησή της, η κ. Κωστοπούλου αναφέρεται σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και που επηρεάζουν την καθημερινότητά της: αυτισμός, ΔΕΠΥ, αγχώδης διαταραχή και υποτροπιάζουσα κατάθλιψη. Επισημαίνει ότι, παρά τις σπουδές της και την υψηλή επίδοση σε τεστ νοημοσύνης, βιώνει συχνά καχυποψία και στοχοποίηση όταν εμφανίζει συμπτώματα έντονης αναστάτωσης.

«Με λένε Βασιλική Κωστοπούλου. Είμαι στο φάσμα του αυτισμού, έχω αγχώδη διαταραχή, ΔΕΠΥ και υποτροπιάζουσα κατάθλιψη.»

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα περιστατικό σε τοπικό σούπερ μάρκετ, όπου η κρίση πανικού που υπέστη κρίθηκε από την ασφάλεια ως πιθανή εγκληματική συμπεριφορά. Τα γεγονότα τοποθετούνται στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο που πυροδοτήθηκε μετά τον θάνατο ενός 20χρονου από αστυνομικά πυρά και δηλώσεις τοπικών αρχών, γεγονότα που, όπως δηλώνει, αυξάνουν τον φόβο και το αίσθημα ευαλωτότητας για πολίτες με αναπηρίες ή ψυχικές διαταραχές.

Η δημόσια παρέμβαση της κ. Κωστοπούλου περιλαμβάνει επίσης προσωπικά στοιχεία για τον τρόπο ζωής της και τις καθημερινές της δραστηριότητες—όπως η φροντίδα αδέσποτων και οι συνήθειες που ενδέχεται να θεωρηθούν «απειλητικές» από τρίτους—και τονίζει ότι η πόλη δεν αναγνωρίζει ή δεν προστατεύει επαρκώς τις ανάγκες των αυτιστικών ανθρώπων.

Ανυπαρξία μηχανισμών υποστήριξης σε κρίσεις πανικού σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με την καταγγελία.

σε κρίσεις πανικού σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με την καταγγελία. Καχυποψία και στοχοποίηση από προσωπικό ασφαλείας και συμπολίτες σε περιστατικά υπερέντασης.

από προσωπικό ασφαλείας και συμπολίτες σε περιστατικά υπερέντασης. Έντονος φόβος για κρατική ή κοινωνική βία μετά από πρόσφατα επεισόδια που έχουν αναδειχθεί δημοσίως.

Για την τοπική κοινωνία της Βασιλικής και γενικότερα, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για σαφείς διαδικασίες και εκπαίδευση προσωπικού σε δημόσιους φορείς και καταστήματα, ώστε να αναγνωρίζονται και να διαχειρίζονται κατάλληλα καταστάσεις κρίσης που αφορούν άτομα με νευροαναπτυξιακές διαφορές και ψυχικές διαταραχές. Η αποφυγή παρεξηγήσεων σε τέτοια περιστατικά εξαρτάται τόσο από την ευαισθητοποίηση του κοινού όσο και από την κατάρτιση όσων βρίσκονται σε επαφή με το κοινό.

Στοιχείο Περιγραφή (από την καταγγελία) Διαγνώσεις Αυτισμός, ΔΕΠΥ, αγχώδης διαταραχή, υποτροπιάζουσα κατάθλιψη Περιστατικό-αναφορά Κρίση πανικού σε σούπερ μάρκετ που αντιμετωπίστηκε ως ύποπτη συμπεριφορά Συναφές υπόβαθρο Δημόσιος διάλογος μετά από θάνατο 20χρονου από αστυνομικά πυρά

Η καταγγελία της κ. Κωστοπούλου λειτουργεί ως κάλεσμα για πιο στοχευμένη πολιτική προστασίας και ενημέρωση των τοπικών αρχών. Για τους κατοίκους της Βασιλικής, το ζήτημα αφορά την ασφάλεια των πιο ευάλωτων συμπολιτών και την ποιότητα των τοπικών υπηρεσιών, από την αστυνόμευση μέχρι την εκπαιδευμένη διαχείριση επειγόντων ψυχολογικών καταστάσεων σε δημόσιους χώρους.