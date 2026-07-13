Κατάμεστο το ανοιχτό θέατρο: η σχολή της Χρυσούλας Κουνιάκη παρουσίασε το «Αλυσοδεμένο Ελέφαντα»

Μια παράσταση που ένωσε όλες τις ηλικίες στη σκηνή και γέμισε το ανοιχτό θέατρο της Λευκάδας με χρώμα, ακροβατικά και μηνύματα για τη δύναμη της απελευθέρωσης.

Παράσταση-μήνυμα στο ανοιχτό θέατρο της Λευκάδας

Tο ανοιχτό θέατρο της Λευκάδας γέμισε χθες με κοινό όλων των ηλικιών για την τελική παράσταση της σχολής χορού της Χρυσούλας Κουνιάκη. Η παράσταση, εμπνευσμένη από το έργο του Χόρχε Μπουκάι, ανέδειξε μέσα από στοιχεία τσίρκου και χορογραφίες την ιστορία του «Αλυσοδεμένου Ελέφαντα», μεταφέροντας στο κοινό ισχυρά συναισθήματα και μηνύματα για τη δύναμη και την απελευθέρωση.

Στην παράσταση συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών, οι οποίοι ανέλαβαν ανθρώπινους ρόλους πάνω στη σκηνή. Οι χορογραφίες -σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την εκδήλωση- συνδυάστηκαν με ακροβατικά, πολυχρωμία στα σκηνικά και έντονη θεατρικότητα, στοιχεία που προκάλεσαν το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

«Αλυσοδεμένου Ελέφαντα»

Το κοινό καταχειροκρότησε τις επιμέρους ερμηνείες, ενώ η παραγωγή σημειώθηκε ότι διέθετε επαγγελματική φροντίδα στα σκηνικά. Οι εκτελεστές φάνηκαν να αντλούν δύναμη από το χειροκρότημα, ξεδιπλώνοντας τις ικανότητες και τις κινήσεις που κατέκτησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπό την καθοδήγηση της Χρυσούλας και των συνεργατών της.

Σημεία ενδιαφέροντος για τους κατοίκους

Τοπική συμμετοχή: Η παράσταση ανέδειξε την εμπλοκή μαθητών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, γεγονός που επιτείνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της σχολικής δραστηριότητας.

Η παράσταση ανέδειξε την εμπλοκή μαθητών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, γεγονός που επιτείνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της σχολικής δραστηριότητας. Ποιότητα παραγωγής: Σημειώθηκε επαγγελματική δουλειά στα σκηνικά και στις χορογραφίες, παράγοντες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του καλοκαιρινού πολιτιστικού προγράμματος του νησιού.

Σημειώθηκε επαγγελματική δουλειά στα σκηνικά και στις χορογραφίες, παράγοντες που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του καλοκαιρινού πολιτιστικού προγράμματος του νησιού. Επιρροή στο κοινό: Το κατάμεστο θέατρο και οι έντονες αντιδράσεις του κόσμου δείχνουν ζωντάνια της τοπικής καλλιτεχνικής κοινότητας και αποδοχή εκδηλώσεων που συνδυάζουν χορό και θέατρο.

Η παρουσίαση της συγκεκριμένης ιστορίας μέσα από τον χορό και τα ακροβατικά έθεσε στο επίκεντρο αξίες όπως η προσωπική δύναμη και η ικανότητα απελευθέρωσης από περιορισμούς —θέματα με προφανή απήχηση σε γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους της περιοχής.

Συνέπειες και προοπτικές

Η επιτυχία της παράστασης μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για περαιτέρω πολιτιστικές πρωτοβουλίες στο νησί, ενισχύοντας τη συνεργασία σχολών χορού, θεατρικών ομάδων και τοπικών φορέων. Επιπλέον, η υψηλή προσέλευση καταδεικνύει την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη και προβολή τέτοιων εκδηλώσεων, ώστε να διατηρηθεί η δυναμική του πολιτιστικού καλοκαιριού στη Λευκάδα.

Στοιχείο Πληροφορία Χώρος Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας Παρουσίαση Τελική παράσταση σχολής χορού Χρυσούλας Κουνιάκη Θέμα «Αλυσοδεμένου Ελέφαντα» (έμπνευση από Χόρχε Μπουκάι)

Για τους κατοίκους της Λευκάδας, η παράσταση ήταν μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων και να ενισχύσουν με την παρουσία τους τους εκπαιδευτικούς και δημιουργικούς κόμβους του νησιού. Η οργανωτική και σκηνογραφική φροντίδα, καθώς και η συμμετοχή όλων των ηλικιών στη σκηνή, υπογραμμίζουν την πολιτιστική ωριμότητα και τη συλλογική διάθεση για καλλιτεχνική έκφραση στην περιοχή.

Η επιτυχία αυτής της παράστασης προστίθεται στο θερινό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων της Λευκάδας και ανοίγει δρόμους για νέες συνεργασίες και παραγωγές το επόμενο διάστημα.