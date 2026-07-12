Νεκρός 46χρονος στη θαλάσσια περιοχή της μαρίνας στη Βασιλική

Άτομο εντοπίστηκε στη θάλασσα από ιδιώτη και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του· διενεργείται προανάκριση από τις λιμενικές αρχές.

Επιβεβαιωμένο περιστατικό στη μαρίνα της Βασιλικής

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή της μαρίνας Βασιλικής ένας 46χρονος αλλοδαπός, σύμφωνα με τις αναφορές των αρμόδιων αρχών. Ο άνδρας εντοπίστηκε αρχικά στη θάλασσα από ιδιώτη που ενημέρωσε τις υπηρεσίες.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην ανάσυρση του ατόμου. Ακολούθως ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εντοπισμός του ατόμου: από ιδιώτη στη θάλασσα.

Άμεση επέμβαση: στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Μεταφορά: Κέντρο Υγείας Βασιλικής και επιβεβαίωση θανάτου.

Προανάκριση: διενεργείται από τις λιμενικές αρχές της Λευκάδας.

Το περιστατικό έχει ενεργοποιήσει την προβλεπόμενη διαδικασία των αρχών για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή οι λιμενικές αρχές της Λευκάδας διενεργούν προανάκριση προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία και να αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία και σειρά των γεγονότων.

«διαπιστώθηκε ο θάνατός του.»

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Βασιλικής, περιστατικά αυτού του είδους υπενθυμίζουν την ανάγκη εγρήγορσης και τον ρόλο των πολιτών στην έγκαιρη ενημέρωση των υπηρεσιών. Η ταχύτητα με την οποία κινητοποιήθηκαν οι αρχές καταδεικνύει τη λειτουργία των τοπικών μηχανισμών έκτακτης ανάγκης, ενώ η προανάκριση θα ρίξει φως σε πιθανές παράγοντες που οδήγησαν στο συμβάν.

Η δημοσιοποίηση περαιτέρω λεπτομερειών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της προανακριτικής διαδικασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν επίσημα μόλις συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία.