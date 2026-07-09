Διπλωματική κρίση μετά το ναυτικό drone κοντά στη Λευκάδα: Αθήνα και Κίεβο σε αντιπαραθέσεις

Η αποκάλυψη ότι ουκρανικό ναυτικό drone με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών εντοπίστηκε στο Ιόνιο ανοίγει νέο κύκλο διαβουλεύσεων μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, με την Ελλάδα να ζητά εξηγήσεις, συγγνώμη και εγγυήσεις ώστε η Μεσόγειος να μη μετατραπεί σε θέατρο συγκρούσεων.

Πλαίσιο και εξελίξεις

Νέα διάσταση στις ελληνοουκρανικές σχέσεις προκλήθηκε μετά από πληροφορίες ότι ένα ουκρανικό ναυτικό drone εντοπίστηκε στο Ιόνιο, κοντά στη Λευκάδα, και μετέφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το περιστατικό, που φέρει ημερομηνία αναφοράς την 7η Μαΐου, έθεσε σε επιφυλακή διπλωματικούς κύκλους στην Αθήνα και πυροδότησε τρεις επίσημες ενέργειες των ελληνικών αρχών προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται η αναφορά, το drone, βάσει στοιχείων του Κιέβου, είχε ως στόχο ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε έντονα: ζήτησε συγγνώμη από το Κίεβο, απαίτησε εξηγήσεις και απαίτησε εγγυήσεις ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν.

Διπλωματικές κινήσεις και θέσεις

Η Ελλάδα προχώρησε σε τρία διπλωματικά διαβήματα προς την Ουκρανία για το ζήτημα. Επίσημα, το Κίεβο απολογήθηκε, αποδίδοντας το περιστατικό στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η ρωσική επιθετικότητα. Παρά τις επίσημες αυτές κινήσεις, η αναφορά σημειώνει ότι ανεπίσημα το Κίεβο διαμηνύει πως δεν προτίθεται να περιορίσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο, επικαλούμενο το δικαίωμα αυτοάμυνας με βάση το Άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ.

Στις διμερείς επαφές μετά το περιστατικό, ουκρανοί διπλωμάτες φέρονται να τόνισαν ότι θα συνεχιστούν πλήγματα κατά ρωσικών τάνκερ σε ανοιχτή θάλασσα. Επιπλέον, η ουκρανική πλευρά επικαλέστηκε τη Συνθήκη Φιλίας του 1996 μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι αναμένει άμεσες διαβουλεύσεις πριν το ζήτημα λάβει ευρύτερες διαστάσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Τοπικές συνέπειες για τη Λευκάδα

Για τους κατοίκους και τους φορείς της Λευκάδας, το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και για πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό και τη θαλάσσια δραστηριότητα. Η παρουσία μη επανδρωμένων συσκευών με εκρηκτικό φορτίο στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση και σαφείς κανόνες ελέγχου της κυκλοφορίας στη θάλασσα.

Ασφάλεια: Υψηλή προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις αλιευτικές δραστηριότητες.

Υψηλή προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις αλιευτικές δραστηριότητες. Διπλωματία: Αυξημένη ένταση στις σχέσεις Αθήνας–Κιέβου, με ελληνικές απαιτήσεις για δεσμεύσεις.

Αυξημένη ένταση στις σχέσεις Αθήνας–Κιέβου, με ελληνικές απαιτήσεις για δεσμεύσεις. Ενημέρωση: Απαίτηση για διαφάνεια σχετικά με τα ευρήματα και ενέργειες πρόληψης.

Οι τοπικές αρχές οφείλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να προσαρμόσουν μέτρα ενημέρωσης και ασφάλειας όταν αυτό απαιτηθεί από νέα δεδομένα.

Συμπέρασμα και επόμενα βήματα

Το επεισόδιο αναδεικνύει τη δυνατότητα μεταφοράς ενός περιφερειακού πολεμικού στοιχείου στη Μεσόγειο και την ανάγκη σαφών διπλωματικών οδών για την αποτροπή κλιμάκωσης. Η ελληνική απαίτηση για εγγυήσεις αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η περιοχή θα παραμείνει εκτός επιχειρησιακών στόχων. Για τη Λευκάδα, σημασία έχει η διαφάνεια των στοιχείων και η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των πολιτών και των ακτών.