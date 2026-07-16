Αποχαιρετισμός στην κοινωνία της Λευκάδας για τον εκπαιδευτικό Μιχαήλ Ξένο

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα για τον Μιχαήλ Ξένο, αναγνωρίζοντας το πολύχρονο εκπαιδευτικό του έργο και την επιδραστική παρουσία του στα σχολεία του νησιού.

Συλλογική θλίψη για έναν καθηγητή που σημάδεψε γενιές μαθητών

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λευκάδας εξέδωσε επίσημο συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Μιχαήλ Ξένου, έναν εκπαιδευτικό που, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, σφράγισε με το έργο και την παρουσία του τη σχολική ζωή της πόλης για δεκαετίες. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ο σεβασμός προς το πρόσωπό του και η αναγνώριση της προσφοράς του στην παιδεία και στην διαμόρφωση αξιών στους μαθητές.

Το κείμενο περιγράφει τον εκλιπόντα ως «συμπολίτη ανεπίληπτο» και ως εκπρόσωπο μιας γενιάς εκπαιδευτικών που διακρίνονταν για το κοινωνικό κύρος και την ευαισθησία τους απέναντι στη μαθητική κοινότητα. Η αναφορά στην ηθική διάσταση του έργου του δείχνει τη σημασία που είχε για γονείς, συναδέλφους και μαθητές η παρουσία του στα σχολεία της Λευκάδας.

«Συλλυπούμαστε θερμά τη σύζυγό του και αγαπημένη συνάδελφο Κωνσταντίνα Κατωπόδη, τα ξεχωριστά παιδιά του Ίλια και Βασίλη, και τους συγγενείς του όλους».

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχή μνήμης για τον εκλιπόντα και με την υπόσχεση πως το έργο και η μορφή του θα παραμείνουν ζωντανά στις αναμνήσεις της τοπικής κοινότητας. Υπογράφεται από την πρόεδρο και τη γενική γραμματέα του Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας, Βιβή Κοψιδά-Βρεττού και Παρασκευή Παππά αντίστοιχα.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Η απώλεια ενός τόσο καταξιωμένου εκπαιδευτικού έχει πολλαπλό αντίκτυπο στην κοινωνία του νησιού:

Συναισθηματικός αποχαιρετισμός για πρώην μαθητές και συναδέλφους που τον γνώρισαν χρόνια στα σχολεία.

Πιθανή ανακατανομή διδακτικών καθηκόντων στα τμήματα όπου υπηρέτησε έως πρόσφατα, μέχρι να διευκρινιστούν οι επόμενες ενέργειες από τις αρμόδιες σχολικές αρχές.

Ενίσχυση της μνήμης και της δημόσιας αναγνώρισης των εκπαιδευτικών που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση τοπικών αξιών και της σχολικής κουλτούρας.

Για την οικογένεια του εκλιπόντος το συλλυπητήριο μήνυμα του Συνδέσμου είναι δημόσια έκφραση σεβασμού και συμπαράστασης. Ο σύνδεσμος αναφέρει συγκεκριμένα τη σύζυγό του και τα παιδιά του, χωρίς να δίνονται στο δελτίο άλλα προσωπικά ή τελετουργικά στοιχεία.

Στοιχεία από την ανακοίνωση

Πρόσωπο Σχέση Μιχαήλ Ξένος Εκπαιδευτικός, θανών Κωνσταντίνα Κατωπόδη Σύζυγος, συναδέλφισσα Ίλια και Βασίλης Παιδιά

Η τοπική κοινωνία της Λευκάδας χάνει έναν από τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής παράδοσης. Η δημόσια αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων υπογραμμίζει την αξία της δια βίου διδασκαλίας και της διαπαιδαγώγησης που παρέχουν οι δάσκαλοι και καθηγητές στους νέους. Όποιος επιθυμεί να εκφράσει συλλυπητήρια μπορεί να επικοινωνήσει με τα μέλη του συνδέσμου ή με τους οικείους του αποθανόντος, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Υπογραφή ανακοίνωσης: Η Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Βιβή Κοψιδά-Βρεττού και Παρασκευή Παππά.