Κάλεσμα σε διαμαρτυρία στη Λευκάδα για νερό, καθαριότητα και παραλίες — συγκέντρωση την Παρασκευή

Κάλεσμα διαμαρτυρίας για την «υποβάθμιση της καθημερινότητας» απευθύνουν συλλογικότητες στη Λευκάδα, με αιχμές κατά της δημοτικής αρχής και της κυβέρνησης. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Ιουλίου, 20:30, στην Εθνική Τράπεζα.

Κάλεσμα και αιτήματα για την «υποβάθμιση της καθημερινότητας»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λευκάδα καλούν συλλογικότητες και ομάδες πολιτών για την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 20:30, στην πλατεία της Εθνικής Τράπεζας. Στην ανακοίνωση που κυκλοφορεί, οι διοργανωτές περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση ως «πρωτοφανή υποβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής» στην πόλη και στα χωριά του νησιού.

Στα προβλήματα που επισημαίνονται συμπεριλαμβάνονται: ελλείψεις νερού, βλάβες ή μη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, δυσάρεστες οσμές και διαχείριση απορριμμάτων, παρουσία ανεπιτήρητων αγριόχοιρων που προκαλούν ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες, καθώς και παραχωρήσεις δημόσιων χώρων και παραλιών σε ιδιωτικά συμφέροντα.

"ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ! ΕΙΣΤΕ ΑΝΙΚΑΝΟΙ… ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ!!!"

Η ανακοίνωση ασκεί ευθείες επιθέσεις προς τη δημοτική αρχή, τον τοπικό βουλευτή και την κυβέρνηση, κατηγορώντας τους για πολιτικές που προτάσσουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα έναντι των αναγκών των κατοίκων. Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι αντιπολιτευτικές παρατάξεις έχουν αποτύχει να αντιπαρατεθούν αποτελεσματικά.

Αμεση παραίτηση της δημοτικής αρχής ζητείται από τους διοργανωτές.

της δημοτικής αρχής ζητείται από τους διοργανωτές. Απαιτείται να μην παραχωρηθεί «ούτε κόκκος άμμου» σε ιδιώτες και να παραμείνουν οι δημόσιοι χώροι ελεύθεροι.

Διεκδικήσεις για φθηνό και επαρκές νερό, άμεση λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις αναφέρονται επίσης στην ανακοίνωση.

Για τους κατοίκους της Λευκάδας τα ζητήματα που τίθενται έχουν άμεση εμβέλεια: η περιορισμένη πρόσβαση σε νερό και οι δυσλειτουργίες στον βιολογικό καθαρισμό επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και την υγιεινή των κοινοτήτων, ενώ οι παραχωρήσεις παραλιών και δημόσιων χώρων εγείρουν ανησυχίες για τη δημόσια χρήση και τον τουριστικό χαρακτήρα του νησιού.

Αίτημα Στόχος Άμεση παραίτηση δημοτικής αρχής Πολιτική αλλαγή τοπικής διοίκησης Καμία παραχώρηση παραλιών Διατήρηση δημόσιου χαρακτήρα χώρων Λειτουργία βιολογικών καθαρισμών Ποιότητα ζωής & δημόσια υγεία Φθηνό και επαρκές νερό Εμπρόθεσμη κάλυψη αναγκών νοικοκυριών

Οι διοργανωτές καλούν την κοινωνία της Λευκάδας να συμμετάσχει μαζικά και να απαιτήσει «να ενημερωθεί ολόκληρη η Ελλάδα» για τα προβλήματα που καταγράφονται στο νησί. Η κινητοποίηση έχει χαρακτήρα τοπικό αλλά με σαφή πολιτικό πρόσημο, καθώς συνδέει τοπικά ζητήματα υποδομών και δημόσιας χρήσης με ευρύτερες πολιτικές επιλογές.

Η εξέλιξη της κινητοποίησης και η ανταπόκριση των φορέων —δημοτικής αρχής και βουλευτή— αναμένεται να είναι καθοριστική για το επόμενο διάστημα. Οι πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν ή να συμμετάσχουν καλούνται να παραβρεθούν την Παρασκευή το βράδυ στην Εθνική Τράπεζα.