Εξιχνίαση κλοπής σε κατοικία στη Λευκάδα: δύο συλληφθέντες και κατάσχεση οχήματος

Το Α.Τ. Απολλωνίων ολοκλήρωσε προανάκριση για διάρρηξη σε σπίτι της Λευκάδας στις 10 Ιουλίου. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ημεδαπών, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε.

Αποκάλυψη της υπόθεσης από το Αστυνομικό Τμήμα Απολλωνίων

Από έρευνα που διεξήχθη από το Αστυνομικό Τμήμα Απολλωνίων εξιχνιάστηκε κλοπή που έγινε μεσημβρινές ώρες της 10ης Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Λευκάδας. Σε βάρος δύο ημεδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για την πράξη της κλοπής κατά συναυτουργία.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι προσέγγισαν την οικία με τη μέθοδο της απασχόλησης και απέσπασαν τιμαλφή. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της πράξης.

αφαίρεσαν χρυσαφικά

Η αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμήθηκε σε 2.500 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας για περαιτέρω διαδικασίες.

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Η υπόθεση επανέρχει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας ιδιοκτησίας και της επιτήρησης στην ύπαιθρο και τις μικρές γειτονιές του νησιού. Η μέθοδος της απασχόλησης, που περιλαμβάνει παραπλάνηση του ενοίκου για να αποσπαστεί η προσοχή, ευνοεί κλοπές σε ώρες που υπάρχει κινητικότητα και λίγη επιτήρηση.

Σημείο ενδιαφέροντος: η ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης από το Α.Τ. Απολλωνίων.

Συνιστάται προσοχή σε απροσδιόριστες προσεγγίσεις και έλεγχος ταυτοτήτων από αγνώστους.

Η καταγραφή οχημάτων και η αναφορά ύποπτης κίνησης βοηθούν στην πρόληψη και την εξιχνίαση τέτοιων πράξεων.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 22 και 72 ετών. Το ανακριτικό υλικό και τα ευρήματα θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια από την Εισαγγελία.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία συμβάντος 10/07/2026 (μεσημέρι) Κατηγορούμενοι Δύο ημεδαποί, 22 και 72 ετών Αξία αφαιρεθέντων 2.500 ευρώ Κατάσχεση Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε

Η εξέλιξη της διαδικασίας θα παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και οι πολίτες καλούνται να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας του νησιού, αναφέροντας οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά ή κίνηση που εντοπίζουν στην κοινότητά τους.

Για τους κατοίκους της Λευκάδας, η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για εγρήγορση και απλές προφυλάξεις στην πρόσβαση σε οικίες, ειδικά σε ώρες ισχνής επιτήρησης.