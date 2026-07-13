Επιτυχημένο κλείσιμο σεζόν για τον Α.Γ.Α. «Εύαθλος» με 83 νέες ζώνες και διπλώματα

Ο τοπικός σύλλογος πολεμικών τεχνών Α.Γ.Α. «Εύαθλος» ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2025–2026 με επιτυχείς εξετάσεις και τελετή απονομής στον Αϊ Γιάννη. Σημαντική η παρουσία διεθνούς διαιτητή και η συμμετοχή γονέων και χορηγών.

Με ομαλή και οργανωμένη διαδικασία έκλεισε η αθλητική χρονιά 2025–2026 για τον σύλλογο πολεμικών τεχνών Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Α.Γ.Α. «Εύαθλος» Λευκάδας–Νυδρίου. Οι προγραμματισμένες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του συλλόγου στις 23 Ιουνίου και η τελετή απονομής των ζωνών και των αναγνωρισμένων διπλωμάτων έλαβε χώρα την 30 Ιουνίου στο καφέ Aramos, στην παραλία του Αϊ Γιάννη.

Αποτελέσματα και επισημάνσεις

Κατά την ολοκλήρωση της περιόδου καταγράφηκε σημαντικός αριθμός επιτυχόντων στις εξετάσεις δεξιοτήτων και βαθμολογικών απαιτήσεων. Συνολικά απονεμήθηκαν 83 ζώνες και διπλώματα, κατανεμημένα σε έγχρωμες και μαύρες ζώνες για 1ο και 2ο Dan. Η παρουσία και ο ρόλος του προπονητικού επιτελείου και της διοίκησης χαρακτηρίστηκαν καθοριστικοί για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ημερομηνίες: Εξετάσεις 23/6 · Απονομές 30/6

Εξετάσεις 23/6 · Απονομές 30/6 Χώρος απονομής: Café Aramos, παραλία Αϊ Γιάννη

Café Aramos, παραλία Αϊ Γιάννη Προπονητής / υπεύθυνος: Καββαδίας Ευστάθιος

Καββαδίας Ευστάθιος Παρουσία διεθνούς διαιτητή: Ioannis Vatikiotis

Κατηγορία Αριθμός Έγχρωμες ζώνες 70 Μαύρες ζώνες (1ο & 2ο Dan) 13

Στην ανακοίνωση του συλλόγου επισημαίνεται η μεγάλη δραστηριότητα της χρονιάς, που περιλάμβανε προπονήσεις, εσωτερικές και διασυλλογικές διοργανώσεις, καθώς και συμμετοχές σε επίσημους αγώνες. Η επιτυχής έκβαση των εξετάσεων αποδόθηκε στη συστηματική προετοιμασία των αθλητών και στην υποστήριξη του περιβάλλοντος του συλλόγου.

Υπευθυνος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ευσταθιος: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ειδικότητα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ-ΚΙΚΜΠΟΞΙΝΓΚ FITNESS

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για την τοπική κοινωνία η επιτυχία του «Εύαθλου» είναι διπλά σημαντική: αφενός προάγει τη φυσική δραστηριότητα και την αθλητική πειθαρχία σε νεαρές ηλικίες, αφετέρου ενισχύει την κοινωνική συνοχή μέσω της συμμετοχής γονέων και εθελοντών στις εκδηλώσεις. Ο σύλλογος ευχαριστεί ρητά τα μέλη, τους γονείς και τους χορηγούς που στήριξαν τη λειτουργία και τις δράσεις της περιόδου.

Επιπλέον, η παρουσία του διεθνούς διαιτητή Ioannis Vatikiotis κατά τις τελικές εξετάσεις έδωσε επιπλέον κύρος στη διαδικασία και βοήθησε στη διασφάλιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης. Το Café Aramos αναφέρεται ως χώρος που προσέφερε φιλοξενία για την τελετή, στοιχείο που αναδεικνύει τη συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων με αθλητικούς φορείς.

Η διοίκηση του συλλόγου δηλώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για ενίσχυση των προπονητικών δομών και για την ανάπτυξη νέων αθλητών, ενώ καλεί την τοπική κοινωνία να στηρίζει τις πρωτοβουλίες τους, τόσο με τη συμμετοχή όσο και με χορηγίες.

Η ολοκλήρωση της σεζόν του Α.Γ.Α. «Εύαθλος» σημειώνει την επιμονή και το έργο της τοπικής αθλητικής κοινότητας της Λευκάδας — ένα στοιχείο που έχει άμεσο όφελος για την υγιή αθλητική ανάπτυξη των νέων του νησιού.