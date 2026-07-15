Έκθεση στη Λευκάδα φέρνει στο προσκήνιο την αστεγία και τις συνεργασίες των κοινωνικών δομών

Στον κεντρικό πεζόδρομο της αγοράς της Λευκάδας παρουσιάστηκε έκθεση ζωγραφικής με θέμα την αστεγία, σε συνδιοργάνωση τοπικών και περιφερειακών δομών, με στόχο ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση συνεργειών για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

Δράση τέχνης και κοινωνικής ευαισθησίας στην καρδιά της πόλης

Στον κεντρικό πεζόδρομο της αγοράς της Λευκάδας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου μια έκθεση ζωγραφικής με κεντρικό θέμα την αστεγία. Η πρωτοβουλία φιλοξένησε έργα που επιχειρούν να αποδώσουν την ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος και χρησίμευσε ως αφορμή για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης που λειτουργούν στην περιοχή και πέραν αυτής.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με τη συνεργασία των Δομών Αστέγων του Δήμου Αγρινίου, του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λευκάδας. Η συνύπαρξη φορέων από διαφορετικές περιοχές και η παρουσία του κοινού επισφράγισαν την προσπάθεια να αναπτυχθούν κοινές δράσεις στήριξης.

"ευχαρίστησε θερμά"

Στο περιθώριο της έκθεσης, επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών Αστέγων του Αγρινίου, όπως το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και το Υπνωτήριο, που λειτουργούν στο πλαίσιο του Προγράμματος "Δυτική Ελλάδα 2021–2027" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΟΠΣ 6001977).

Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημάνθηκε η σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, με στόχο τη βελτίωση της πρόληψης και της φροντίδας για άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν από την απώλεια στέγης.

Ενημέρωση πολιτών για τις δομές και τα διαθέσιμα προγράμματα.

Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δομών Αστέγων Αγρινίου.

Προώθηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και προστασίας ευάλωτων ομάδων.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, κα Γεωργία Μπόκα, απηύθυνε ευχαριστίες προς το δήμαρχο Λευκάδας, κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας κα Μαρία Πολίτη-Μαργέλη, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας της Λευκάδας και τους πολίτες που στήριξαν με την παρουσία τους την πρωτοβουλία.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Για τη Λευκάδα, η έκθεση ανέδειξε την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αστεγία, καθώς και τη χρησιμότητα της συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η δημιουργία κοινών δράσεων μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και πρόληψης.

Συνδιοργάνωση Ρόλος Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου Παρουσίαση υπηρεσιών (Κέντρο Ημέρας, Υπνωτήριο) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας Τοπική ενημέρωση και δικτύωση Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Στήριξη ευαισθητοποίησης

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου έχει ανακοινώσει ότι θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, ενισχύοντας τις συνέργειες με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τους κατοίκους της Λευκάδας, η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση πιο οργανωμένων και συνεργατικών πολιτικών κοινωνικής φροντίδας στην περιοχή.