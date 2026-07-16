Μάρτυρας από τη Λευκάδα ειδοποίησε για βίαιη live μετάδοση στο TikTok

Μία γυναίκα από τη Λευκάδα ενημέρωσε το 112 βλέποντας σε ζωντανή μετάδοση περιστατικό με βία και ανήλικη παρουσία. Η καταγγελία οδήγησε σε ταυτοποίηση και προσαγωγές στο Ηράκλειο.

Έκκληση του πολίτη οδήγησε σε αστυνομική έρευνα

Μάρτυρας που ζει στη Λευκάδα ενημέρωσε άμεσα τις αρχές μετά από παρακολούθηση μιας ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok, όπου καταγράφηκαν περιστατικά έντονης βίας και προφορικές επιθέσεις. Η κλήση προς το 112 και η επακόλουθη κατάθεση στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα συνέβαλαν ώστε οι αρχές να σχηματίσουν εικόνα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες έρευνας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου 2025 περίπου στις 03:30. Στο βίντεο εικονίζονται μία γυναίκα 26 ετών και ένας άνδρας 64 ετών, οι οποίοι φέρονται να ήταν υπό την επήρεια ουσιών και να ανταλλάσσουν ύβρεις, απειλές και αντικείμενα, παρουσία ενός ανήλικου κοριτσιού. Η εν λόγω ανήλικη, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, έχει ηλικία 15 ετών και είναι παιδί του 64χρονου.

«είδε να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια της σκηνές έντονης βίας, ύβρεων και απειλών, παρουσία ενός ανήλικου κοριτσιού»

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε ταυτοποίηση και εντοπισμό των εμπλεκομένων στο Ηράκλειο. Οι δύο προσαχθέντες παραδέχθηκαν ενώπιον των Αρχών ότι το περιστατικό συνέβη στην κοινή τους κατοικία, όπου διέμεναν τους τελευταίους μήνες μαζί με το ανήλικο κορίτσι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τοπική συμμετοχή: Ηταν πολίτης της Λευκάδας που ειδοποίησε τις Αρχές.

Ηταν πολίτης της Λευκάδας που ειδοποίησε τις Αρχές. Πλατφόρμα μετάδοσης: TikTok, όπου έγινε η ζωντανή αναμετάδοση.

TikTok, όπου έγινε η ζωντανή αναμετάδοση. Παρουσία ανηλίκου: Κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση του περιστατικού.

Το γεγονός ότι μάρτυρας από άλλο γεωγραφικό σημείο, όπως η Λευκάδα, παρακολούθησε και ενεργοποίησε τις κατάλληλες αρχές δείχνει την αλλαγμένη δυναμική της ψηφιακής εποχής: περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε μία περιοχή μπορούν να γίνουν άμεσα ορατά σε πολίτες πανελλαδικά, με άμεσο αποτέλεσμα την ενεργοποίηση αρμοδίων φορέων. Για τη Λευκάδα, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες αναφοράς τέτοιων περιστατικών και την προστασία ανηλίκων σε ψηφιακό και πραγματικό περιβάλλον.

Κάτοικος/Ρόλος Ηλικία ή Στοιχείο Μάρτυρας Κάτοικος Λευκάδας (44 ετών, σύμφωνα με την πρώτη αναφορά) Γυναίκα στο βίντεο 26 ετών Σύντροφος 64 ετών Ανήλικη 15 ετών

Οι κάτοικοι της Λευκάδας που γίνονται μάρτυρες αντίστοιχων περιστατικών μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η τοπική αστυνομία υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη πληροφόρηση και συνεργασία των πολιτών είναι κρίσιμες για την προστασία ευάλωτων προσώπων, ιδίως όταν αυτά εμφανίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες. Η διερεύνηση της υπόθεσης στο Ηράκλειο συνεχίζεται, με τις αρμόδιες αρχές να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.