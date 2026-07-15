Η Λευκάδα παρουσιάζει το πρότζεκτ ECO-SEAROUTES για βιώσιμο τουρισμό και τοπική ανάπτυξη

Στις 16 Ιουλίου στο Δημαρχείο Λευκάδας θα γίνει ενημερωτική παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου ECO-SEAROUTES με στόχο την προώθηση πιο φιλικών στο περιβάλλον μορφών τουρισμού και την ενίσχυση του οφέλους για την τοπική κοινωνία.

Εκδήλωση στο Δημαρχείο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECO-SEAROUTES

Ο Δήμος Λευκάδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγανησίου, το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, διοργανώνει την παρουσίαση του έργου ECO-SEAROUTES την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στις 12:30 στο Δημαρχείο Λευκάδας. Η εκδήλωση έχει χαρακτήρα ενημερωτικής παρουσίασης και ανοιχτής συζήτησης για τον βιώσιμο τουρισμό και τη δυνατότητα του νησιού να αναπτύξει προτάσεις με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγαλύτερο όφελος για την τοπική κοινωνία.

Την έναρξη θα κάνουν με σύντομους χαιρετισμούς ο δήμαρχος Λευκάδας Ξενοφών Βεργίνης και ο δήμαρχος Μεγανησίου Γεράσιμος Ι. Κατωπόδης. Ακολουθούν εισαγωγικές τοποθετήσεις από στελέχη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ και της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, ενώ οι στόχοι και οι δράσεις του προγράμματος θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους των φορέων.

Χαιρετισμοί: Ξενοφών Βεργίνης , Γεράσιμος Ι. Κατωπόδης

, Εισαγωγές: Κώστας Κομνηνός (ΔΑΦΝΗ), Αθανάσιος Πετούσης (ΠΕΔ Ιονίων)

(ΔΑΦΝΗ), (ΠΕΔ Ιονίων) Παρουσιάσεις έργου: Ελισάβετ Ανδριώτη (ΔΑΦΝΗ), Ευαγγελία Κατωπόδη (ΠΕΔ Ιονίων)

(ΔΑΦΝΗ), (ΠΕΔ Ιονίων) Παρουσίαση καλών πρακτικών: Ήβη Αδαμακοπούλου (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ορειβασίας)

Στο πρόγραμμα υπάρχει προγραμματισμένη ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων από τις 13:30 έως τις 14:00, ενώ η εκδήλωση θα διαρκέσει συνολικά δύο ώρες, έως τις 14:30. Σκοπός της είναι να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του ECO-SEAROUTES, να εντοπιστούν οι τοπικές προκλήσεις και να συζητηθούν πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στη Λευκάδα και το Μεγανήσι.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 Ώρα 12:30 – 14:30 Χώρος Δημαρχείο Λευκάδας Συνδιοργάνωση Δήμος Λευκάδας, Δήμος Μεγανησίου, ΔΑΦΝΗ, ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Το ECO-SEAROUTES εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg Euro-MED και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρουσίαση δίνει την ευκαιρία στους τοπικούς φορείς, τους επιχειρηματίες του τουρισμού και την κοινότητα να ενημερωθούν για τις προτεινόμενες δράσεις και να συζητήσουν την εφαρμοσιμότητά τους στην πράξη.

Τι σημαίνει για τη Λευκάδα

Η τοπική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, επομένως κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη βιωσιμότητα έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα κατοίκων και επιχειρήσεων. Η εκδήλωση στοχεύει ειδικά σε:

Την ενημέρωση για μέτρα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Την προώθηση πρακτικών που αυξάνουν το οικονομικό όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με φορείς που ήδη εφαρμόζουν τέτοιες παρεμβάσεις.

Για τους κατοίκους της Λευκάδας, η παρουσίαση αποτελεί ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας που προσφέρει ένα ευρωπαϊκό έργο, καθώς και για τα πιθανά οφέλη ή περιορισμούς στις τοπικές δραστηριότητες (όπως ναυτιλιακές υπηρεσίες, επισκεψιμότητα μονοπατιών, ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού).

Η επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών εξαρτάται από τη συνεργασία δημοτικών αρχών, φορέων και κατοίκων. Η παρουσία των εκπροσώπων των αρμόδιων δικτύων και ενώσεων στην εκδήλωση μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων και στην καταγραφή τοπικών αναγκών που θα ενσωματωθούν στη συνέχεια σε δράσεις του προγράμματος.

Η τοπική κοινωνία καλείται να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στην εκδήλωση, ώστε οι όποιες πολιτικές και πρακτικές σχεδιαστούν να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της Λευκάδας και να μεγιστοποιούν το όφελος για τους μόνιμους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις.