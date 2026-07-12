Σε αδιέξοδο τα τελευταία δύο χιλιόμετρα του άξονα Βόνιτσα–Λευκάδα

Παρά την παράταση έως τον Σεπτέμβριο του 2026, το τελικό τμήμα του δρόμου παραμένει σχεδόν ακατέργαστο, με σημαντικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις κατοίκων και τουριστών.

Καθυστερήσεις και τοπικές επιβαρύνσεις

Το τελευταίο τμήμα του οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα, που συνδέει τη Βόνιτσα με τον Άγιο Νικόλαο, παραμένει σε πρακτικό αδιέξοδο παρά τη νέα παράταση που δόθηκε έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το εργοτάξιο και τις τοπικές αρχές, απομένουν μόλις δύο χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης για να θεωρηθεί το έργο ολοκληρωμένο, ωστόσο η πρόοδος των εργασιών είναι σχεδόν μηδενική τους τελευταίους μήνες.

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι από το σημείο δεν αντιστοιχεί σε εργοτάξιο που βρίσκεται στην τελική ευθεία παράδοσης: εμφανίζονται κατά διαστήματα μικρά συνεργεία που εκτελούν περιορισμένες παρεμβάσεις, όπως καλουπώματα και επιμέρους εργασίες, χωρίς όμως ο απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων ή ο ρυθμός που θα επέτρεπαν την ολοκλήρωση εντός μηνών.

Ποιοι επηρεάζονται και ποιες είναι οι συνέπειες

Χιλιάδες οδηγοί εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται καθημερινά, με επιμήκυνση δρομολογίων και αυξημένο κόστος καυσίμων.

Εργαζόμενοι και επαγγελματίες που πραγματοποιούν τη διαδρομή Λευκάδα–Βόνιτσα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι από τη συνεχιζόμενη κατάσταση.

Επισκέπτες που κινούνται προς τη Λευκάδα αναγκάζονται να κάνουν τον μεγάλο κύκλο μέσω Ακτίου, επιβαρύνοντας τοπική κυκλοφορία και τουριστική εμπειρία.

Το γεγονός έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή κινητικότητα αλλά και στο κόστος λειτουργίας επιχειρήσεων και μεταφορών στην περιοχή, ειδικά σε περίοδο τουριστικής αιχμής.

Προτάσεις και πολιτικές εξελίξεις

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας ο δήμαρχος Ξενοφών Βεργίνης ανέφερε προσπάθειες ώστε να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου η εταιρεία ΤΕΡΝΑ, η οποία ήδη εκτελεί τον αγωγό ύδρευσης στην περιοχή και θεωρείται από τον δήμο πιο αξιόπιστη ως προς την εκτέλεση εργασιών. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχει η νομική δυνατότητα για την αλλαγή αναδόχου ή πότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια τέτοια λύση.

Παράλληλα, προκαλεί εντύπωση η δημόσια σιωπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάση Καββαδά, ο οποίος είχε προηγουμένως κεντρικό ρόλο στην προώθηση και τη χρηματοδότηση του έργου. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης για το πραγματικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αφήνει σε εκκρεμότητα τις προσδοκίες των κατοίκων και των επαγγελματιών.

Πρακτικά δεδομένα και επόμενα βήματα

Στοιχείο Πληροφορία Εναπομείναν μήκος για ασφαλτόστρωση 2 χιλιόμετρα Νέα παράταση ολοκλήρωσης έως τέλος Σεπτεμβρίου 2026 Προτεινόμενος νέος ανάδοχος ΤΕΡΝΑ (σε περίπτωση νομικής δυνατότητας)

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι, αν δεν επισπευσθούν οι διαδικασίες ή δεν υπάρξει σαφές και εφαρμόσιμο σχέδιο ανάληψης των εργασιών από αξιόπιστο φορέα, οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και μετά. Απαιτείται σαφής χρονοδιάγραμμα εργασιών, ενίσχυση των συνεργείων ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός των παρεμβάσεων και δημόσια ενημέρωση για τις νομικές και χρηματοδοτικές προϋποθέσεις αλλαγής αναδόχου.

Για τους κατοίκους της Λευκάδας και τους επαγγελματίες της περιοχής, η επόμενη περίοδος θα κρίνει εάν το έργο θα παραμείνει σε προσωρινή ομηρία ή θα βρει οριστική διέξοδο προς λειτουργική ολοκλήρωση.