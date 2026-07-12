Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας στις 13 Αυγούστου

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επιστρέφει στη Λευκάδα για συναυλία με ρεπερτόριο από τις σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Ανακοινώθηκαν ώρα, τιμές εισιτηρίων και σημεία προπώλησης.

Συναυλία στο Δημοτικό Στάδιο

Ο Βασίλης Παπακωνταντίνου εμφανίζεται στη Λευκάδα την Πέμπτη 13 Αυγούστου, σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο μέρος του τοπικού και επισκεπτικού κοινού. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας και ξεκινά στις 21:30, ενώ οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τραγούδια ορόσημα της πορείας του, με συνδυασμό μπαλάντας και πιο «ηλεκτρικών» στιγμών, σε μια προσέγγιση που στοχεύει να ενώσει διαφορετικές γενιές θεατών. Η παραγωγή αναφέρει ότι το ρεπερτόριο περιλαμβάνει τόσο τις γνωστές επιτυχίες όσο και κομμάτια που διατηρούν τη διαχρονικότητά τους.

«…σαν να γράφτηκε “τώρα”»

Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν επαγγελματίες μουσικοί και τεχνικοί, μεταξύ των οποίων: Ανδρέας Αποστόλου (πιάνο-keyboards), Μαίρη Μπρόζη (βιολί), Γιάννης Αυγέρης (ηλεκτρική κιθάρα), Απόστολος Μόσιος (ακουστική κιθάρα), Γιώργος Κατσίκας (τύμπανα) και Πέτρος Βαρθακούρης (ηλεκτρικό μπάσο). Την επιμέλεια ήχου υπογράφουν οι Γιώργος Καραγιαννίδης και Λυσιέν Κλήμης, με επιμέλεια φωτισμού τον Γιάννη Δίπλα και ενορχηστρώσεις από τον Ανδρέα Αποστόλου.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ανακοινωθεί ως εξής: προπώληση 18 € και ταμείο 21 €. Η διοργάνωση έχει ορίσει σημεία προπώλησης στην πόλη της Λευκάδας και στην Πρέβεζα, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς.

Σημεία προπώλησης: Βαθής kiosk (πόλη Λευκάδας), Βιβλιοπωλείο «Το Χάρτινο» (Λευκάδα και Πρέβεζα)

Βαθής kiosk (πόλη Λευκάδας), Βιβλιοπωλείο «Το Χάρτινο» (Λευκάδα και Πρέβεζα) Ηλεκτρονικά: ticketservices.gr

ticketservices.gr Τηλεφωνικά: 2107234567

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 13/08 Ώρα έναρξης 21:30 Άνοιγμα θυρών 20:00 Τιμή προπώλησης 18 € Τιμή ταμείου 21 €

Η παραγωγή της συναυλίας αναφέρεται ως STRAY MUSIC και στα σχετικά σημειώματα υπάρχουν ιστοσελίδες για επιπλέον ενημέρωση: www.straymusic.gr, www.vasilisp.com και η επίσημη σελίδα στο Facebook: facebook.com/PapakonstantinouV.

Για τους κατοίκους της Λευκάδας και τους επισκέπτες, η συναυλία αποτελεί ευκαιρία συλλογικής ψυχαγωγίας αλλά και κινητοποίησης του κέντρου και της τοπικής οικονομίας: καταστήματα, καφετέριες και υπηρεσίες μεταφοράς πιθανόν να σημειώσουν αυξημένη κίνηση το βράδυ εκείνο. Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν έγκαιρα εισιτήριο μέσω των ανακοινωμένων καναλιών, ειδικά αν επιθυμούν συγκεκριμένες θέσεις ή θέλουν να αποφύγουν αναμονές στο ταμείο την ημέρα της εκδήλωσης.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για όρια χωρητικότητας ή υγειονομικά μέτρα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι διοργανωτές μπορούν να ενημερωθούν από τους παραπάνω ιστοτόπους και τα σημεία προπώλησης.