Νέο ντουέτο με τη Βασιλική: το «Σακάκι» του Πάνου Βλάχου κυκλοφορεί ψηφιακά

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου ενώνει φωνή με τον Πάνο Βλάχο στο «Σακάκι», μπαλάντα από το «Άλμπουμ Φωτογραφικά» που παρουσιάστηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη και είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Νέα κυκλοφορία που αφορά και τη μουσική σκηνή της περιοχής

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου συμμετέχει δισκογραφικά για πρώτη φορά με τον Πάνο Βλάχο στο κομμάτι «Σακάκι», που περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Πάνου Βλάχου με τίτλο «Άλμπουμ Φωτογραφικά». Το τραγούδι κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και συνθέτει ένα μουσικό αφήγημα γύρω από τη μοναξιά και τις προσδοκίες της σύγχρονης ζωής.

Η μουσική του «Σακάκι» υπογράφεται από τον Πάνο Βλάχο, ενώ οι στίχοι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του ίδιου με τη Βίκυ Χύτα. Η ερμηνεία της Βασιλικής και του Πάνου χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και συναισθηματική οικονομία, στοιχεία που τονίζονται και στην παρουσίαση του τραγουδιού.

«Μια ηρωίδα που τα έχει όλα -θεωρητικά- λυμένα, έχει για όλα μια απάντηση, όχι όμως για το πιο βασικό. Την αγάπη.»

Το «Σακάκι» πρωτοπαρουσιάστηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η ζωντανή παρουσίαση συνοδεύτηκε από τη φωτογραφική τεκμηρίωση του Γιώργου Σπανού. Στην εμφάνιση και στην ηχογράφηση συμμετείχαν οι μουσικοί Αλέξανδρος Κούρος (τύμπανα, μπάσο και πλήκτρα) και Κώστας Παρίσσης (ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες). Την ενορχήστρωση υπογράφει ο Αλέξανδρος Κούρος, ενώ η μίξη και το master έγιναν από τον Κώστα Παρίσση (Studio Praxis).

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Η συμμετοχή της Βασιλικής σε μια ευρύτερα προβαλλόμενη δισκογραφική δουλειά συνιστά θετική εξέλιξη για την προβολή τοπικών καλλιτεχνικών φωνών. Οι κάτοικοι της Βασιλικής έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο τραγούδι μέσω ψηφιακών πλατφορμών, κάτι που διευκολύνει την παρακολούθηση της καλλιτεχνικής διαδρομής της ερμηνεύτριας.

Τίτλος τραγουδιού: Σακάκι

Άλμπουμ: Άλμπουμ Φωτογραφικά

Μουσική: Πάνος Βλάχος

Στίχοι: Πάνος Βλάχος & Βίκυ Χύτα

Για τους κατοίκους που παρακολουθούν τις πολιτιστικές εξελίξεις, η κυκλοφορία λειτουργεί και ως πρόσκληση: να ακούσουν το κομμάτι, να συγκρίνουν την ηχητική ταυτότητα με προηγούμενες εμφανίσεις και να στηρίξουν την παρουσία της Βασιλικής στη μουσική σκηνή.

Στοιχείο Πληροφορία Πρωτοπαρουσίαση Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Μουσικοί Αλέξανδρος Κούρος, Κώστας Παρίσσης Ενορχήστρωση / Μίξη-Master Ενορχ. Αλ. Κούρος / Μίξη & Master: Κ. Παρίσσης

Η τοπική κοινότητα μπορεί να αναμένει πιθανές μελλοντικές εμφανίσεις και τοπικές πρωτοβουλίες που να συνδέουν την ερμηνεύτρια με τη Βασιλική. Σε πρώτη φάση, η ψηφιακή κυκλοφορία καθιστά εύκολη την πρόσβαση στο έργο και προσφέρει μια βάση για κριτική και συζήτηση στην τοπική πολιτιστική σκηνή.

Η κυκλοφορία του «Σακάκι» καταγράφεται ως ένα ακόμη παράδειγμα συνεργασίας καλλιτεχνών που αγγίζουν σύγχρονα κοινωνικά θέματα μέσα από τη μουσική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση.