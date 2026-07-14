Νεκρός 46χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής

Ένας 46χρονος υπήκοος Ρουμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το αγκυροβόλιο της Βασιλικής. Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου διενεργεί προανάκριση και διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Θλίψη για περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου, η Λιμενική Αρχή Νυδρίου ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ενός άνδρα στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού αγκυροβολίου της Βασιλικής. Ο άνδρας, υπήκοος Ρουμανίας και ηλικίας 46 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Α' Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας. Σε συνέχεια των αρχικών ενεργειών, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Ηλικία: 46 ετών

Υπηκοότητα: Ρουμανία

Τοποθεσία περιστατικού: τουριστικό αγκυροβόλιο Βασιλικής , Λευκάδα

, Λευκάδα Φορέας που διενεργεί προανάκριση: Α' Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου

Το περιστατικό προστίθεται στον κατάλογο των θανατηφόρων περιστατικών στη θάλασσα που καταγράφονται φέτος στην περιοχή του Ιονίου, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας λουόμενων και τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης των υπηρεσιών διάσωσης. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού στη Λευκάδα, κάθε τέτοιο περιστατικό έχει άμεσες συνέπειες στην εικόνα της τοπικής αγοράς και στις διαδικασίες πρόληψης στις παραλίες και τα αγκυροβόλια.

Πρακτικά, οι τοπικές αρχές και οι επαγγελματίες σε παραθαλάσσιες περιοχές συνιστούν τη διατήρηση ενισχυμένης επαγρύπνησης κατά τις ώρες αιχμής, ιδιαίτερα σε σημεία όπου αγκυροβολούν τουριστικά σκάφη ή υπάρχει αυξημένη κίνηση λουόμενων. Η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και, αν χρειαστεί, θα οδηγήσει σε συστάσεις για την αποφυγή αντίστοιχων συμβάντων στο μέλλον.

Η οικογένεια του θανόντος και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης όταν ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε, η τοπική Λιμενική Αρχή συνεχίζει την προανάκριση και τη συλλογή στοιχείων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 12/7 (πρωινές ώρες) Ηλικία 46 Υπηκοότητα Ρουμανία Τοποθεσία Τουριστικό αγκυροβόλιο Βασιλικής Αρχή προανάκρισης Α' Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου Διορισμένη εξέταση Νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Πατρών

Η τοπική κοινότητα καλείται να σεβαστεί την ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ανακοινώσουν οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη προκύψει από τις έρευνες.