Επικοινωνία και επικείμενη επιστροφή 46χρονης στην υπόθεση Marfin, λέει η δικηγόρος

Η συνήγορος των δύο 42χρονων αναφέρει ότι η 46χρονη δηλώνει αθώα, επικοινώνησε με τις Αρχές και προτίθεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας.

Νέα εξέλιξη στην έρευνα για τον φονικό εμπρησμό της Marfin

Σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin καταγράφηκε σήμερα με τις δηλώσεις της δικηγόρου των δύο 42χρονων, Άννας Παπαρούσου. Η συνήγορος ανέφερε ότι επικοινώνησε με την 46χρονη που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η οποία, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να εμφανιστεί στις αρμόδιες αρχές.

«Μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Marfin τηλεφώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι “εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές”»

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η 46χρονη έχει ενημερώσει τη δικηγόρο της ότι σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με τις Δικαστικές Αρχές. Δεν αποκλείεται η επιστροφή να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, με στόχο την παρουσίασή της ενώπιον της Ανακρίτριας την επόμενη εργάσιμη ημερομηνία, πιθανώς μαζί με τους ήδη συλληφθέντες δύο 42χρονους.

Η είσοδος του συγκεκριμένου προσώπου στη δικαστική διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο σημείο για την πορεία της υπόθεσης, καθώς μπορεί να επηρεάσει τόσο τη μορφή όσο και την ταχύτητα της ανάκρισης. Η υπεράσπιση, πάντως, εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο που έχει συγκροτηθεί η δικογραφία, επισημαίνοντας ότι βασικό στοιχείο φαίνεται να είναι ένα ανώνυμο e-mail.

Η δικηγόρος τόνισε ότι από νομική άποψη εγείρονται ζητήματα γύρω από τη χρήση του εν λόγω e-mail ως «μαρτυρικής κατάθεσης», καθώς, όπως ανέφερε, το πρόσωπο που το απέστειλε δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν θα είναι παρόν στην αποδεικτική διαδικασία. Η θέση αυτή επικεντρώνει την αντιπαράθεση γύρω από την εγκυρότητα και τη βαρύτητα του εγγράφου στο οποίο στηρίζεται τμήμα της δικογραφίας.

Για τους κατοίκους της Κέρκυρας και της ευρύτερης περιοχής, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η υπόθεση παραμένει ενεργή και ότι ενδέχεται σύντομα να υπάρξουν νέες νομικές ενέργειες ή δημόσιες ακροάσεις, με συνέπειες τόσο για τον χρόνο ολοκλήρωσης της ανάκρισης όσο και για την ενημέρωση των πολιτών.

Στοιχεία υπόθεσης: 46χρονη, δύο 42χρονοι ήδη συλληφθέντες, δικογραφία που περιλαμβάνει ανώνυμο e-mail.

46χρονη, δύο 42χρονοι ήδη συλληφθέντες, δικογραφία που περιλαμβάνει ανώνυμο e-mail. Προσεχή βήματα: ενδεχόμενη άμεση επιστροφή της 46χρονης και παρουσία ενώπιον της Ανακρίτριας.

ενδεχόμενη άμεση επιστροφή της 46χρονης και παρουσία ενώπιον της Ανακρίτριας. Νομικά ζητήματα: αμφισβήτηση της αξίας ανωνύμων ηλεκτρονικών καταθέσεων ως αποδεικτικού μέσου.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των αναφερόμενων ενδεχόμενων ενεργειών, όπως περιγράφονται από την υπεράσπιση:

Ενέργεια Περιγραφή Επικοινωνία Η 46χρονη επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τη δικηγόρο της. Επιστροφή Σκοπεύει να επιστρέψει στην Ελλάδα άμεσα, πιθανώς έως τη Δευτέρα. Παρουσία σε ανάκριση Στόχος να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία. Η αξιολόγηση της δικογραφίας από τις αρμόδιες αρχές και η επαλήθευση των στοιχείων που τη στηρίζουν θα είναι καθοριστικές για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

Η ενημέρωση θα συνεχιστεί καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία ή επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές και την υπεράσπιση.