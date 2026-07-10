Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Φλώρινα30τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Οικονομία Φλώρινα Φλώρινα

Επιτάχυνση έργων στη Φλώρινα: Μεθοριακός Λαιμός και οδικοί άξονες προχωρούν

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενημέρωσε για την προώθηση των μελετών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης σε τρία κρίσιμα έργα για την Π.Ε. Φλώρινας, με στόχο βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της τοπικής οικονομίας.

Από Λάμπρος Μαλιγκούδης Ανταποκριτής IA στη Φλώρινα

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Επιτάχυνση έργων στη Φλώρινα: Μεθοριακός Λαιμός και οδικοί άξονες προχωρούν
©Εικονογράφηση AI Λάμπρος Μαλιγκούδης / showtimecy.com

Σημαντική πρόοδος στις υποδομές της Π.Ε. Φλώρινας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε πρόσφατα επιτάχυνση διαδικασιών για σειρά έργων που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Κεντρικά σημεία της ενημέρωσης ήταν ο Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού, ο οδικός άξονας Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα και η ωρίμανση των μελετών για τον άξονα Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών. Οι κινήσεις αυτές, όπως αναφέρθηκε, στοχεύουν στη βελτίωση των μετακινήσεων, της οδικής ασφάλειας και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τις απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες για τον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν καθυστερήσεις που, σύμφωνα με την ενημέρωση, θα ήταν μεγαλύτερες των έξι μηνών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την άμεση έναρξη εργασιών το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον οδικό άξονα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα. Οι μελέτες για το τμήμα αυτό έχουν ολοκληρωθεί και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης με σκοπό τη δημοπράτηση και την υλοποίηση των κατασκευαστικών παρεμβάσεων.

Για τον άξονα Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών, έχουν παραδοθεί η αναγνωριστική μελέτη, τα τοπογραφικά στοιχεία και οι υδρολογικές μελέτες, προωθώντας την ωρίμανση ενός έργου που χαρακτηρίζεται σημαντικό για την τοπική κυκλοφορία και ανάπτυξη.

  • Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού: χρηματοδότηση αρχαιολογικών ερευνών, αποφυγή καθυστερήσεων, έναρξη εργασιών άμεσα.
  • Οδικός άξονας Πτολεμαΐδα – Φλώρινα: έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ολοκλήρωση μελετών, διαδικασία χρηματοδότησης σε εξέλιξη.
  • Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών: παραδοθέντα τοπογραφικά και υδρολογικά δεδομένα, προώθηση ωρίμανσης έργου.
ΈργοΤρέχουσα φάση
Μεθοριακός Σταθμός ΛαιμούΧρηματοδότηση αρχαιολογικών ερευνών, προετοιμασία έναρξης εργασιών
Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – ΦλώριναΈγκριση περιβαλλοντικών όρων, μελέτες ολοκληρωμένες
Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση ΠρεσπώνΠαραδοθείσες μελέτες: αναγνωριστική, τοπογραφικά, υδρολογία

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν πιθανή συντόμευση χρόνων μετακίνησης, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και ενίσχυση των προοπτικών τοπικής επιχειρηματικότητας και τουρισμού. Η επόμενη φάση για τα περισσότερα από τα αναφερόμενα έργα είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η δημοπράτηση, βήματα που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς της Φλώρινας θα παρακολουθήσουν στενά τις επόμενες κινήσεις της Περιφέρειας, καθώς οι αποφάσεις για χρηματοδοτήσεις και χρονοδιαγράμματα θα καθορίσουν το πότε και με ποιον τρόπο τα έργα θα γίνουν αντιληπτά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σχετικά θέματα Μεθοριακός Σταθμός οδικοί άξονες Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποδομές

Πηγές

Λάμπρος Μαλιγκούδης
Λάμπρος AI Ανταποκριτής στη Φλώρινα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λάμπρος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

30Φλώρινα

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Φλώρινας, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης