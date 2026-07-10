Επιτάχυνση έργων στη Φλώρινα: Μεθοριακός Λαιμός και οδικοί άξονες προχωρούν

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενημέρωσε για την προώθηση των μελετών και την εξασφάλιση χρηματοδότησης σε τρία κρίσιμα έργα για την Π.Ε. Φλώρινας, με στόχο βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της τοπικής οικονομίας.

Σημαντική πρόοδος στις υποδομές της Π.Ε. Φλώρινας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε πρόσφατα επιτάχυνση διαδικασιών για σειρά έργων που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Κεντρικά σημεία της ενημέρωσης ήταν ο Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού, ο οδικός άξονας Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα και η ωρίμανση των μελετών για τον άξονα Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών. Οι κινήσεις αυτές, όπως αναφέρθηκε, στοχεύουν στη βελτίωση των μετακινήσεων, της οδικής ασφάλειας και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τις απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες για τον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν καθυστερήσεις που, σύμφωνα με την ενημέρωση, θα ήταν μεγαλύτερες των έξι μηνών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την άμεση έναρξη εργασιών το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον οδικό άξονα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα. Οι μελέτες για το τμήμα αυτό έχουν ολοκληρωθεί και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης χρηματοδότησης με σκοπό τη δημοπράτηση και την υλοποίηση των κατασκευαστικών παρεμβάσεων.

Για τον άξονα Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών, έχουν παραδοθεί η αναγνωριστική μελέτη, τα τοπογραφικά στοιχεία και οι υδρολογικές μελέτες, προωθώντας την ωρίμανση ενός έργου που χαρακτηρίζεται σημαντικό για την τοπική κυκλοφορία και ανάπτυξη.

Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού : χρηματοδότηση αρχαιολογικών ερευνών, αποφυγή καθυστερήσεων, έναρξη εργασιών άμεσα.

: χρηματοδότηση αρχαιολογικών ερευνών, αποφυγή καθυστερήσεων, έναρξη εργασιών άμεσα. Οδικός άξονας Πτολεμαΐδα – Φλώρινα : έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ολοκλήρωση μελετών, διαδικασία χρηματοδότησης σε εξέλιξη.

: έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ολοκλήρωση μελετών, διαδικασία χρηματοδότησης σε εξέλιξη. Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών: παραδοθέντα τοπογραφικά και υδρολογικά δεδομένα, προώθηση ωρίμανσης έργου.

Έργο Τρέχουσα φάση Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού Χρηματοδότηση αρχαιολογικών ερευνών, προετοιμασία έναρξης εργασιών Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, μελέτες ολοκληρωμένες Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών Παραδοθείσες μελέτες: αναγνωριστική, τοπογραφικά, υδρολογία

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν πιθανή συντόμευση χρόνων μετακίνησης, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και ενίσχυση των προοπτικών τοπικής επιχειρηματικότητας και τουρισμού. Η επόμενη φάση για τα περισσότερα από τα αναφερόμενα έργα είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η δημοπράτηση, βήματα που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς της Φλώρινας θα παρακολουθήσουν στενά τις επόμενες κινήσεις της Περιφέρειας, καθώς οι αποφάσεις για χρηματοδοτήσεις και χρονοδιαγράμματα θα καθορίσουν το πότε και με ποιον τρόπο τα έργα θα γίνουν αντιληπτά στην καθημερινότητα των πολιτών.