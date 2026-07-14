Επιτυχής διεξαγωγή του Florina Open στο Νέο Πάρκο με γεμάτες κερκίδες

Το τουρνουά beach volley «Florina Open» ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο Νέο Πάρκο Φλώρινας με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και παρουσία τοπικών φορέων στις απονομές.

Δυναμικό κλείσιμο στο Νέο Πάρκο

Το Florina Open που φιλοξενήθηκε στο Νέο Πάρκο Φλώρινας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου με έντονες αναμετρήσεις και παρουσία κοινού στις εξέδρες. Οι τελικοί προσέφεραν θεαματικές φάσεις και καθαρά αποτελέσματα, αναδεικνύοντας τους νικητές στα δύο φύλα.

Στον τελικό των ανδρών το δίδυμο Πέτρος Πηλίτσης – Γιώργος Παπανικολάου επικράτησε με 2-0 σετ (21-13, 21-13) των Σπύρου Τερζόγλου – Αλέξανδρου Χήρα. Στις γυναίκες, η Κατερίνα Κατέρη μαζί με την Αγγελική Κοντακιώτη νίκησαν επίσης 2-0 σετ (21-15, 22-20) τις αδερφές Τσάτσου (Αλεξάνδρα και Βασιλική) και τη Σπυριδούλα.

Απονομές με τοπικούς εκπροσώπους

Τις απονομές πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής εξουσίας και του αθλητικού χώρου: ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας Νίκος Ιωάννου, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Αθανάσιος Τάσκας, ο Βουλευτής Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου, ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ και μέλος της Επιτροπής Beach Volley της ΕΟΠΕ Θοδωρής Κανελλόπουλος και ο Γενικός Αρχηγός του σωματείου Ήφαιστος Φλώρινας Τάσος Χατζηχρήστος. Η παρουσία τους αναδεικνύει την στήριξη στη διοργάνωση από τη δημόσια διοίκηση και τους φορείς του αθλήματος.

Αποτελέσματα τελικών

Κατηγορία Νικητές Ηττητές Σκορ σετ Άνδρες Πέτρος Πηλίτσης – Γιώργος Παπανικολάου Σπύρος Τερζόγλου – Αλέξανδρος Χήρας 21-13, 21-13 Γυναίκες Κατερίνα Κατέρη – Αγγελική Κοντακιώτη Αλεξάνδρα & Βασιλική Τσάτσου, Σπυριδούλα 21-15, 22-20

Τοπικός αντίκτυπος και προοπτικές

Η μεγάλη προσέλευση θεατών και η οργανωτική υποστήριξη θέτουν το Florina Open ως μία σταθερή αθλητική εκδήλωση για την πόλη. Για τους κατοίκους της Φλώρινας η διοργάνωση σηματοδοτεί:

ενίσχυση της τοπικής εικόνας και προβολής του αστικού χώρου του Νέου Πάρκου,

ευκαιρίες για ερασιτέχνες και νεαρούς αθλητές να παρακολουθήσουν υψηλό επίπεδο beach volley,

ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ δημοτικών/περιφερειακών αρχών και αθλητικών φορέων.

Η πλήρης καταγραφή των αποτελεσμάτων και η τελική κατάταξη δημοσιεύθηκαν στην επίσημη σελίδα του θεσμού, παρέχοντας λεπτομέρειες για όλες τις συμμετοχές και τα ζευγάρια που αγωνίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου.

Το Florina Open επιβεβαίωσε την ικανότητα της πόλης να φιλοξενεί αθλητικές εκδηλώσεις με οργανωτική επάρκεια και θεαματικό αγωνιστικό περιεχόμενο, προβάλλοντας παράλληλα την αξία της τοπικής αθλητικής κοινότητας.