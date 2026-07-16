Ερευνα στην Ταϊλάνδη για άνδρα που εμφανίστηκε με στολή κοντά στον πρωθυπουργό μετά από πυρκαγιά σε μπαρ

Η βασιλική αστυνομία κάλεσε τον Τσιτπόνγκ «Νατ» Χαταπόνγκ για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την παρουσία του στο σκηνικό της πυρκαγιάς στο μπαρ Na Ladprao, την οποία είχε συνοδεύσει με δηλώσεις προς τα μέσα.

Η Ταϊλάνδη έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τον άνδρα που εμφανίστηκε σε στρατιωτική στολή στο σημείο της πυρκαγιάς στο μπαρ Na Ladprao της Μπανγκόκ και φωτογραφήθηκε δίπλα στον πρωθυπουργό Anutin Charnvirakul. Η κλήση του για εξηγήσεις ακολουθεί δηλώσεις της Βασιλικής Αστυνομίας της Ταϊλάνδης και δημοσιεύματα που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ιδιότητα και τον ρόλο του εν λόγω άνδρα.

Τα γεγονότα και η επίσημη αντίδραση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Τσιτπόνγκ «Νατ» Χαταπόνγκ πλησίασε το σημείο της πυρκαγιάς το πρωί της 13ης Ιουλίου. Σε φωτογραφίες και βίντεο εμφανίζεται φορώντας στολή με την επιγραφή «στρατός», κράνος μάχης και να βγάζει selfie με τον πρωθυπουργό. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Trairong Phiewphan, δήλωσε ότι ο Τσιτπόνγκ θα κληθεί για ανακρίσεις ώστε να διαπιστωθεί εάν παρείχε σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

«Εμφανίστηκε στον τόπο της πυρκαγιάς φορώντας στρατιωτική στολή με την επιγραφή «στρατός»»

Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στην ταυτότητα και στην ιδιότητα του άνδρα όσο και στο περιεχόμενο των δηλώσεών του στα μέσα ενημέρωσης. Αν διαπιστωθεί ότι υπήρξε δόλια παροχή ψευδών πληροφοριών, η αστυνομία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο άσκησης νομικών διώξεων.

Ιδιότητα, ισχυρισμοί και αμφισβητήσεις

Ο Τσιτπόνγκ αυτοπροσδιορίστηκε ως υπολοχαγός και μέλος της Σχολής Στρατιωτικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (MTTS), καθώς και πρώην υποψήφιος για το δημοτικό συμβούλιο της Μπανγκόκ. Ισχυρίζεται ότι διαθέτει 18 χρόνια εμπειρίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και ότι ενήργησε ως εθελοντής χωρίς πρόθεση παραπλάνησης, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του στα μέσα βασίστηκαν στην προσωπική του κατανόηση των γεγονότων εκείνη την ώρα.

Ωστόσο, μέλη της ομάδας έρευνας και διάσωσης που επιχείρησαν στο μπαρ Na Ladprao επιβεβαίωσαν ότι ο άνδρας δεν ανήκε σε καμία επίσημη ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και δεν είχε ανατεθεί σε υπηρεσία στο συμβάν. Δημοσιεύματα, μεταξύ άλλων του ThaiRath, τόνισαν την αντίθεση μεταξύ των ισχυρισμών του και των καταγεγραμμένων στοιχείων παρουσίας και αρμοδιοτήτων.

Συνέπειες και ζητήματα δημόσιας εμπιστοσύνης

Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την πρόσβαση πολιτών και μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε σκηνές κρίσεων.

Υπάρχει πιθανότητα νομικών διώξεων εάν αποδειχθεί ότι διαδόθηκαν σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες.

Η υπόθεση δοκιμάζει την αξιοπιστία των δηλώσεων μπροστά στα μέσα και την αλληλεπίδραση πολιτικών προσώπων με μη επαγγελματίες στο πεδίο.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στην πραγματική ιδιότητα και στις ενέργειες του Τσιτπόνγκ, ενώ θα εξεταστεί εάν οι πράξεις του επέφεραν σύγχυση ή δυσχέραναν τη διαχείριση του περιστατικού. Η αστυνομία έχει επανειλημμένα επισημάνει τη σημασία της σαφούς ταυτοποίησης και του ελέγχου όσων προβάλλονται ως εμπλεκόμενοι σε επιχειρήσεις διάσωσης ή ασφαλείας.

Καθώς η υπόθεση προχωρεί, οι αρχές της Μπανγκόκ και τα μέσα θα παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα της προανακριτικής διαδικασίας και οποιαδήποτε πιθανή νομική εξέλιξη που θα επηρεάσει το δημόσιο ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη προς τις υπηρεσίες ασφαλείας.