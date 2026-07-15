Νέα ψηφιακή αποκάλυψη για την Πομπηία που ενδιαφέρει και τη Σκάλα

Ψηφιακές τεχνικές φέρνουν στο φως στοιχεία για πολυώροφα κτίρια στην Πομπηία και αναδεικνύουν τη σημασία των «ψηφιακών διδύμων» για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ψηφιακή αρχαιολογία αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την πόλη της Πομπηίας

Μια πρόσφατη μελέτη για την αρχαία Πομπηία, που βασίστηκε σε σύγχρονες ψηφιακές τεχνικές, φέρνει στο προσκήνιο στοιχεία που αλλάζουν την εικόνα της πόλης όπως την ξέραμε. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μεθόδους LiDAR, φωτογραμμετρία, σάρωση με drone και τρισδιάστατη μοντελοποίηση ώστε να ανασυνθέσουν κτήρια που δεν διασώζονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

Κεντρικό εύρημα αποτελεί η αναγνωρισμένη από τα ψηφιακά δεδομένα ύπαρξη ενός επιβλητικού πύργου στην οικία γνωστή ως Casa del Tiaso. Στοιχεία από ίχνη λιθίνων και ξύλινων κλιμάκων και συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά οδήγησαν τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι το κτίριο περιλάμβανε έναν τριώροφο πύργο, με πιθανές χρήσεις δεξιώσεων, παρατηρήσεων τοπίου και αστρονομικών παρατηρήσεων, αλλά και ως ένδειξη κύρους της οικογένειας που το κατοικούσε.

Για τους κατοίκους της Σκάλας και της Λακωνίας το εύρημα έχει ενδιαφέρον σε δύο επίπεδα: πρώτον ως παράδειγμα για το πώς οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν την ερμηνεία αρχαιολογικών χώρων, και δεύτερον ως υπόμνηση της σημασίας της ψηφιακής καταγραφής για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς.

Τεχνολογίες : LiDAR, drones, φωτογραμμετρία, 3D μοντέλα.

: LiDAR, drones, φωτογραμμετρία, 3D μοντέλα. Κεντρικό εύρημα : ίχνη κλιμάκων και δομικά στοιχεία που δείχνουν τριώροφο πύργο στην Casa del Tiaso.

: ίχνη κλιμάκων και δομικά στοιχεία που δείχνουν τριώροφο πύργο στην Casa del Tiaso. Σημασία: αναθεώρηση αντιλήψεων για την αρχιτεκτονική και την πυκνότητα της πόλης.

Το πρόγραμμα Pompeii Reset στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακών «διδύμων» όσο το δυνατόν περισσότερων κτιρίων της αρχαίας πόλης.

Η συγκεκριμένη μελέτη ενισχύει την άποψη ότι οι τοιχογραφίες της εποχής, όπου εμφανίζονται πύργοι σε αστικά τοπία, πιθανότατα απεικόνιζαν πραγματικά κτίσματα και δεν ήταν μόνο καλλιτεχνική υπερβολή. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να οδηγήσει σε νέες ερμηνείες για την κοινωνική δομή και το αστικό τοπίο της εποχής.

Στοιχείο Περιγραφή Τεχνικές LiDAR, drones, φωτογραμμετρία, 3D μοντελοποίηση Εστίαση Casa del Tiaso — ίχνη κλιμάκων, δομικά στοιχεία Στόχος προγράμματος Δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων («διδύμων») κτιρίων

Για την τοπική κοινότητα της Σκάλας, η είδηση υπογραμμίζει την αξία της ψηφιοποίησης ως εργαλείου προστασίας και μελέτης πολιτιστικής κληρονομιάς. Φορείς, σχολεία και πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να αξιοποιήσουν ανάλογες τεχνικές για την καταγραφή και προβολή τοπικών μνημείων, ειδικά εκείνων που έχουν φθορές ή κινδυνεύουν από φυσικά αίτια.

Το Pompeii Reset, που αναφέρεται στη δημοσίευση, έχει ως σκοπό τη διατήρηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της αρχαίας πόλης μέσω ψηφιακών εργαλείων. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, έχουν καταγραφεί πάνω από 13.000 δωμάτια στις ανασκαφές, ενώ τμήμα της πόλης παραμένει θαμμένο κάτω από ηφαιστειακά στρώματα. Η μεθοδολογία αυτή, όπως δείχνει το παράδειγμα της Casa del Tiaso, επιτρέπει την ανάδειξη στοιχείων που δεν είναι πάντα εμφανή με την παραδοσιακή σκαπάνη.

Η τοπική κοινωνία της Σκάλας παρακολουθεί στενά τέτοιες εξελίξεις, καθώς προσφέρουν πρότυπα και εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν και σε τοπικό επίπεδο για την προβολή και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λακωνίας.