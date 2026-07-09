Εβδομήντα χρόνια από τον σεισμό του 1956: η μνήμη, το ρήγμα και τα νέα στοιχεία για τη Σαντορίνη

Σαντορίνη: 70 χρόνια μετά τον φονικό σεισμό της 9ης Ιουλίου 1956, εκδήλωση μνήμης και επιστημονικά ευρήματα υπενθυμίζουν την ισχύ του ρήγματος της Αμοργού και τις επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα.

Εκδήλωση μνήμης και υπενθύμιση του σεισμού που σκόρπισε θλίψη

Σαντορίνη — Σαράντα εβδομήντα χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 9ης Ιουλίου 1956, η τοπική κοινωνία τιμά τη μνήμη των θυμάτων και επανέρχεται στην επιφάνεια το ζήτημα της σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή. Ο υπόγειος σεισμός, που σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, προκάλεσε τον θάνατο 53 ανθρώπων, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες άστεγους, ενώ ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός και εκτεταμένο τσουνάμι.

Στην εκδήλωση μνήμης στη Σαντορίνη αναδείχθηκαν όχι μόνο οι ανθρώπινες απώλειες αλλά και τα επιστημονικά ευρήματα που φωτίζουν το μέγεθος της καταστροφής και τη δομή του υποθαλάσσιου ρήγματος. Οι τελευταίες θαλάσσιες έρευνες χαρτογράφησης έκαναν δυνατή την απεικόνιση της διάρρηξης του βυθού — στοιχείο κρίσιμο για την κατανόηση του φαινομένου και τον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας.

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα της Αμοργού

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες αναφορές και την ανάρτηση της καθηγήτριας Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εύης Νομικού, το ρήγμα της Αμοργού είναι από τα σημαντικότερα ενεργά ρήγματα του Αιγαίου με συνολικό μήκος περίπου 75 χιλιόμετρα. Οι ωκεανογραφικές αποστολές και οι σύγχρονες τεχνικές χαρτογράφησης επέτρεψαν να καταγραφεί ότι ο πυθμένας μετατοπίστηκε κατά:

Παράμετρος Τιμή Θάνατοι 53 Εκτιμώμενο μέγεθος σεισμού 7,2–7,8 R Μήκος ρήγματος ~75 χλμ Μετατόπιση βυθού 9,8–16,8 μ.

«Κάθε μέτρο του βυθού που χαρτογραφήθηκε μάς έφερε πιο κοντά στην κατανόηση του φαινομένου. Όταν αντικρίζεις αυτή την εικόνα, συνειδητοποιείς τη δύναμη της φύσης» — Ε. Νομικού

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από σύγχρονες μελέτες οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, βασίστηκαν σε υποβρύχια ρομποτικά οχήματα, τρισδιάστατη σεισμική απεικόνιση και υψηλής ανάλυσης χαρτογραφήσεις. Η απεικόνιση της διάρρηξης του θαλάσσιου πυθμένα απέδειξε μετατοπίσεις που φτάνουν έως και 16,8 μέτρα, μέγεθος που εξηγεί το μέγεθος του τσουνάμι και τις καταστροφές στην παράκτια ζώνη.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά ζητήματα

Για την κοινωνία της Σαντορίνης και τα γειτονικά νησιά η υπενθύμιση αυτή επιβάλλει έλεγχο και ενίσχυση των μέτρων πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, σημασία έχουν:

η επικαιροποίηση σχεδίων εκκένωσης και ενημέρωσης των κατοίκων και των επισκεπτών,

οι έλεγχοι σε κρίσιμες υποδομές (λιμένες, δρόμοι, δημόσια κτίρια),

η ενίσχυση των τοπικών μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι.

Επισημαίνεται ότι οι νέες χαρτογραφήσεις βοηθούν την επιστημονική κοινότητα να κατανοήσει καλύτερα την τρωτότητα της περιοχής, αλλά και τις αρχές να σχεδιάσουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Για κατοίκους και επιχειρήσεις, η πρακτική συνέπεια είναι η ανάγκη επανεξέτασης των διαδικασιών ασφάλειας και αστική ετοιμότητα σε περιπτώσεις έντονων σεισμών και θαλάσσιων διαταραχών.

Η σημερινή εκδήλωση μνήμης στη Σαντορίνη λειτουργεί ταυτόχρονα ως υπενθύμιση της ανθρώπινης απώλειας και ως κλήση για συνεχή έρευνα και πρόληψη ώστε η τοπική κοινωνία να αντιμετωπίζει καλύτερα παρόμοιους κινδύνους στο μέλλον.