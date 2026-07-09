Ελληνικό καλοκαίρι στη Σαντορίνη: η Ταμίλα Κουλίεβα πόζαρε με λευκό μπικίνι και ηλιοβασίλεμα στην Κόκκινη Παραλία

Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα ταξίδεψε στη Σαντορίνη και δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών από το νησί, ανάμεσά τους mirror selfie με λευκό μπικίνι και εικόνες από το ηλιοβασίλεμα στην Κόκκινη Παραλία. Στα σχόλια ξεχώρισε η παρουσία αναγνωρίσιμων συνεργατών της.

Σαντορίνη: καλοκαιρινή εμφάνιση με απήχηση

Η Ταμίλα Κουλίεβα, γνωστή από τη σκηνή και την τηλεόραση, βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στη Σαντορίνη και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στιγμές από την παραμονή της στο νησί. Σε σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε στο Instagram εμφανίζεται μεταξύ άλλων σε mirror selfie με λευκό μπικίνι και σε λήψεις όπου φόντο αποτελεί το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα της Κόκκινης Παραλίας.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από λεζάντα που αναφέρεται στην αίσθηση της στιγμής και στη παρέα:

«Η ώρα της Σαντορίνης. Με αγαπημένους φίλους»

Στα σχόλια πολλοί χρήστες εξέφρασαν θετικά σχόλια, ενώ ανάμεσά τους ξεχώρισε η αναγνώριση από συνεργάτιδα της στην τηλεοπτική σειρά στην οποία συμμετείχαν στο παρελθόν.

Συνάφεια με το επαγγελματικό της προφίλ

Πέρα από τις προσωπικές φωτογραφίες, η Ταμίλα Κουλίεβα παραμένει ενεργή στο θέατρο ως σκηνοθέτιδα: όπως έχει ανακοινωθεί, σκηνοθετεί την παράσταση «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», παραγωγής Stages Network – Αθηναϊκά Θέατρα, σε καλοκαιρινή περιοδεία με μεγάλο καστ. Στο υλικό που συνοδεύει την είδηση αναφέρονται ονόματα του θιάσου που συμμετέχουν στην παράσταση, μεταξύ των οποίων ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές.

Η σχέση με τη θάλασσα ως προσωπική διάσταση

Σε παλαιότερη συνέντευξη η ίδια είχε περιγράψει τη σχέση της με τη θάλασσα ως ιδιαίτερα ισχυρή, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η σχέση μου με τη θάλασσα είναι σχέση εξάρτησης.»

Αναφέρθηκε επίσης στην προέλευσή της από παραθαλάσσια πόλη και στην αξία της επαφής με τη φύση για την ψυχική υγεία.

Τι σημαίνει για τη Σαντορίνη

Η παρουσία αναγνωρίσιμων προσώπων στο νησί λειτουργεί ως πρόσθετη προβολή για το τουριστικό προϊόν. Για κατοίκους και επαγγελματίες του νησιού η άφιξη επισκεπτών με κοινωνική απήχηση είναι ευκαιρία για αύξηση της επισκεψιμότητας, ιδίως σε τοποθεσίες όπως η Κόκκινη Παραλία, που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τοποθεσία: Σαντορίνη (Κόκκινη Παραλία).

Σαντορίνη (Κόκκινη Παραλία). Στοιχείο δημοσίευσης: σειρά φωτογραφιών (carousel) σε προσωπικό προφίλ Instagram.

σειρά φωτογραφιών (carousel) σε προσωπικό προφίλ Instagram. Επαγγελματική δραστηριότητα: σκηνοθεσία της παράστασης «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω» σε περιοδεία.

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Η παρουσία της Ταμίλα Κουλίεβα στο νησί εντάσσεται στο ευρύτερο τουριστικό κύμα του καλοκαιριού και στη δυναμική προβολής που παρέχουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Σαντορίνης αξία έχει τόσο η άμεση διακίνηση επισκεπτών όσο και η προβολή που προσελκύει νέες αφίξεις σε γνωστά σημεία του νησιού.