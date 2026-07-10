Εξι έργα ύδρευσης για την Πελοπόννησο: έμφαση σε Καλαμάτα και Μεσσήνη με 14 εκατ. ευρώ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την ένταξη έξι έργων κατά της λειψυδρίας στην Πελοπόννησο με προϋπολογισμό περίπου 14 εκατ. ευρώ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε Καλαμάτα και Μεσσήνη και σηματοδοτώντας την έναρξη νέας φάσης στις παρεμβάσεις για το νερό.

Έργα και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Μεσσηνία

Στην Τρίπολη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παρουσίασε χθες το απόγευμα σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ανακοινώνοντας ότι στον δεύτερο κύκλο χρηματοδότησης εντάσσονται έξι έργα σε Δήμους της Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 14.000.000 ευρώ. Η παρέμβαση δίνει ειδικό βάρος στις ανάγκες της Μεσσηνίας, με έμφαση στις πόλεις της Καλαμάτας και της Μεσσήνης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, βουλευτές, δήμαρχοι και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο δεύτερος κύκλος χρηματοδότησης περιλαμβάνει συνολικά 31 έργα σε όλη τη χώρα, με συνολικό προϋπολογισμό 66.000.000 ευρώ, και επισήμανε την ανάγκη για συνολικό σχεδιασμό στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

«Το νερό, το πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό, είναι στην πραγματικότητα θεμέλιο της ζωής και της κοινωνικής συνοχής»,

Ο λόγος αυτός, όπως επεσήμανε, συνοδεύεται από θεσμικές πρωτοβουλίες: η Εθνική Στρατηγική για το Νερό βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και το αντίστοιχο νομοσχέδιο θα τεθεί επίσης σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι η ορθολογική αξιοποίηση και η θωράκιση των δικτύων ύδρευσης, ιδίως σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας και κατανομής νερού.

Τι σημαίνουν τα έργα για τους κατοίκους της Μεσσηνίας

Για την τοπική κοινωνία, οι εντάξεις αυτές έχουν πρακτικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς: ασφάλεια ύδρευσης των νοικοκυριών, στήριξη της γεωργίας, μείωση της ανάγκης για έκτακτες υδρονομικές παρεμβάσεις και περιορισμό των περιορισμών στις παροχές νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η στοχευμένη χρηματοδότηση προς Καλαμάτα και Μεσσήνη εμπεριέχει επίσης έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού δικτύων, τα οποία μειώνουν τις απώλειες νερού και μακροπρόθεσμα εξοικονομούν πόρους.

Καλαμάτα : έμφαση σε έργα θωράκισης δικτύων ύδρευσης και αντιμετώπισης των απωλειών.

: έμφαση σε έργα θωράκισης δικτύων ύδρευσης και αντιμετώπισης των απωλειών. Μεσσήνη : παρεμβάσεις για βελτίωση παροχών και κάλυψη τοπικών αναγκών άρδευσης και ύδρευσης.

: παρεμβάσεις για βελτίωση παροχών και κάλυψη τοπικών αναγκών άρδευσης και ύδρευσης. Επιπλέον Δήμοι στην Πελοπόννησο: Ερμιονίδα, Μονεμβασία, Άργος-Μυκηνές.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο εθνικό πλαίσιο που θέτει ως προτεραιότητα την πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό νερό για όλους τους πολίτες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τοπικά τεχνικά δελτία έργων, μελέτες και χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα ώστε οι παρεμβάσεις να αποκτήσουν υλοποιήσιμα χρονοδιαγράμματα.

Παράμετρος Στοιχείο Αριθμός έργων στην Πελοπόννησο (2ος κύκλος) 31 Έργα στη Μεσσηνία (υπογράμμιση) 6 Προϋπολογισμός για τα 6 έργα ≈14.000.000 € Συνολικός προϋπολογισμός 2ου κύκλου 66.000.000 €

Για τους δήμους του νομού, το επόμενο διάστημα σημαίνει συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα αρμόδια υπουργεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη δημοπράτηση και υλοποίηση. Η επιτυχής εκτέλεση των έργων θα περιορίσει την ανάγκη επιβολής έκτακτων μέτρων διαχείρισης νερού τα επόμενα χρόνια και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της τοπικής υποδομής.

Καθώς προχωρούν οι διαβουλεύσεις για τη Εθνική Στρατηγική για το Νερό και το σχετικό νομοσχέδιο, οι τοπικές αρχές και οι πολίτες της Μεσσηνίας θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ανάγκες της περιοχής θα ικανοποιηθούν με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό.