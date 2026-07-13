Έξι ταχύπλοα παρενόχλησαν τάνκερ 50 ν.μ. νότια του Άντεν — έρευνα σε εξέλιξη

Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: ένα δεξαμενόπλοιο προσεγγίστηκε από έξι μικρά σκάφη, έγινε προειδοποιητική χρήση όπλων από την ομάδα ασφαλείας και δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και οι οργανισμοί ναυτιλίας εκδίδουν προειδοποιήσεις για αυξημένη επαγρύπνηση.

Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα 13 Ιουλίου στον Κόλπο του Άντεν, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που κινούνταν στην περιοχή ενημέρωσε το κέντρο ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ότι προσεγγίστηκε από έξι ταχύπλοα σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων νότια του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με την αναφορά του πλοιάρχου, τα σκάφη προσέγγισαν το δεξαμενόπλοιο στα δεξιά του. Η ένοπλη ομάδα ασφαλείας (Armed Security Team - AST) που επέβαινε στο τάνκερ προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα το ένα από τα ταχύπλοα που είχε πλησιάσει περισσότερο να απομακρυνθεί. Τα υπόλοιπα πέντε παρέμειναν περίπου σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

UKMTO: Warning 084-26 για "suspicious activity" 50 ναυτικά μίλια νότια του Άντεν (13 July, 1019 UTC)

Αντιδράσεις και αξιολογήσεις

Η EOS Marine χαρακτήρισε την αναφορά ως υψηλής αξιοπιστίας και απηύθυνε σύσταση σε πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για αυξημένη επαγρύπνηση. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές στο πλοίο.

Τοποθεσία: 50 ν.μ. νότια του Άντεν

50 ν.μ. νότια του Άντεν Αριθμός ταχύπλοων: 6

6 Αποτέλεσμα: προειδοποιητικά πυρά από AST, καμία αναφορά τραυματισμών/ζημιών

Συνέπειες για τη ναυτιλία

Το περιστατικό τονίζει τους συνεχείς κινδύνους για πλοία στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Αραβικού πελάγους, όπου παράγοντες αστάθειας και επιθέσεις σε εμπορικά σκάφη έχουν ιστορικό. Για τη διεθνή και την ελληνόκτητη ναυτιλία, γεγονότα τέτοιας φύσης συνεπάγονται:

αυξημένα κόστη ασφαλείας (επιβίβαση ένοπλων ομάδων ασφάλειας, δρομολόγια μεγαλύτερης απόκλισης),

πιθανή καθυστέρηση φορτίων και μεγαλύτερο χρόνο δρομολόγησης,

ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των εκθέσεων UKMTO και υπηρεσιών αξιολόγησης κινδύνου.

Οδηγίες για πληρώματα και διαχειριστές πλοίων

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και τις τρέχουσες πρακτικές προστασίας, οι επιχειρησιακές ενέργειες που προτείνεται να ακολουθούν πλοία στην περιοχή είναι:

διατήρηση αυξημένης επιτήρησης (lookout) και χρήση νυχτερινής/ημερήσιας παρακολούθησης ραντάρ,

(lookout) και χρήση νυχτερινής/ημερήσιας παρακολούθησης ραντάρ, επικοινωνία με UKMTO/μακρινές επιχειρησιακές μονάδες σε κάθε ύποπτη προσέγγιση,

εφαρμογή κανόνων συμπεριφοράς (Best Management Practices) για χερσαίες/θαλάσσιες απειλές,

συντονισμός με την ένοπλη ομάδα ασφαλείας εφόσον υπάρχει, αποφυγή προβλημάτων κλιμάκωσης.

Ειδικές επαφές που πρέπει να παρακολουθούνται: UKMTO για προειδοποιήσεις και αναφορές, καθώς και φορείς αξιολόγησης πρότυπων κινδύνων όπως η EOS Marine. Οι διαχειριστές πλοίων οφείλουν να ενημερώνουν τα πληρώματα για τις τελευταίες ειδοποιήσεις και να καταρτίζουν σχέδια αντίδρασης.

Παράμετρος Δεδομένα αναφοράς Ημερομηνία 13 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία 50 ν.μ. νότια του Άντεν Σκάφη που παρενόχλησαν 6 ταχύπλοα Θύματα/Ζημιές Δεν αναφέρθηκαν

Η άμεση ανταπόκριση της ένοπλης ομάδας ασφαλείας απέτρεψε πιθανή περαιτέρω προσέγγιση, ωστόσο το γεγονός υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης επιχειρησιακής ετοιμότητας από τα πλοία που διασχίζουν τη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και οι διαχειριστές πλοίων πρέπει να παρακολουθούν ενεργά τις ειδοποιήσεις UKMTO και τις αναλύσεις ρίσκου προκειμένου να προσαρμόζουν δρομολόγια και μέτρα προστασίας.