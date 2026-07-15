Εξιχνίαση απάτης «λογιστή» στην Πιερία: κοσμήματα και χρυσές λίρες αξίας €21.500 εκλάπησαν από ηλικιωμένους

Δικογραφία σε βάρος δύο νεαρών ανδρών σχηματίστηκε μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κατερίνης για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ενός 87χρονου και μιας 78χρονης. Οι δράστες απέσπασαν μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου €21.500.

Εξιχνίαση δύο περιπτώων απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή»

Στην εξιχνίαση δύο τηλεφωνικών απατών που έγιναν τον Μάιο σε περιοχές της Πιερίας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, ηλικίας 21 και 26 ετών, των οποίων τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε, οι δράστες εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα που δρούσε με τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή»: συνεργός τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα προσποιούμενος τον βοηθό λογιστή και ισχυριζόταν ότι έπρεπε να καταγραφούν χρήματα και κοσμήματα για να αποφευχθεί φορολογικό πρόστιμο.

Ημερομηνία Θύμα Απολεσθείσα αξία 16 Μαΐου 2026 87χρονος Κοσμήματα αξίας €4.500 18 Μαΐου 2026 78χρονη €2.300 σε μετρητά, 9 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας €17.000

Συνολικά, οι δράστες απέσπασαν μετρητά €2.300, 9 χρυσές λίρες και τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας €21.500. Η παραλαβή των τιμαλφών φέρεται να έγινε από τον 21χρονο, ενώ το όχημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μισθωμένο από τον 26χρονο.

«Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.»

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνεργού που πραγματοποιούσε τις τηλεφωνικές κλήσεις και για τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής των δύο κατηγορουμένων σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Σημασία για την τοπική κοινωνία και προφυλάξεις

Η υπόθεση αναδεικνύει τον διαρκή κίνδυνο εξαπάτησης ηλικιωμένων κατοίκων της Πιερίας. Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου — τηλεφωνική επικοινωνία, επίκληση φορολογικού κινδύνου και αίτημα παράδοσης τιμαλφών ή χρημάτων — καθιστούν απαραίτητη την ενημέρωση οικογενειών και φροντιστών.

Ενημερώστε τους ηλικιωμένους συγγενείς για το τρόπο δράσης τέτοιων κυκλωμάτων.

Μην παραδίδονται χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους που εμφανίζονται ως συνεργάτες υπηρεσιών.

Σε κάθε ύποπτη κλήση επικοινωνήστε με την τοπική Αστυνομία ή συγγενικό πρόσωπο πριν προβείτε σε ενέργειες.

Οι κάτοικοι της Πιερίας καλούνται σε εγρήγορση. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλα τα μέλη του κυκλώματος.