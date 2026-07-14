Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Πιερία

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης εξιχνίασε δύο περιπτώσεις απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή», όπου αποσπάστηκαν μετρητά και κοσμήματα αξίας άνω των 20.000 ευρώ. Αναζητείται ο συνεργός που έκανε τα τηλεφωνήματα.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης προκύπτει η εξιχνίαση δύο περιστατικών τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν σε περιοχές της Πιερίας τον Μάιο του 2026. Οι δράστες χρησιμοποίησαν την κοινώς γνωστή «μέθοδο του λογιστή» και κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένους σημαντικά ποσά και κοσμήματα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνεργός των δραστών τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα και, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως βοηθό λογιστή, ισχυριζόταν ότι απαιτείται καταγραφή χρημάτων και τιμαλφών στο σπίτι για να αποφευχθεί πρόστιμο από την εφορία. Με αυτό το πρόσχημα, δύο ηλικιωμένοι εξαπατήθηκαν και παρέδωσαν στους δράστες χρήματα και κοσμήματα.

«βοηθό λογιστή»

Η αστυνομική έρευνα ταυτοποίησε τα στοιχεία δύο ημεδαπών που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα, ενώ ο τηλεφωνικός συνεργός παραμένει υπό διασταύρωση και αναζητείται.

Θύματα: 87 και 78 ετών.

87 και 78 ετών. Ημερομηνίες περιστατικών: 16 και 18 Μαΐου 2026.

16 και 18 Μαΐου 2026. Απολεσθέντα: μετρητά, εννέα χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικίες δραστών (ταυτοποιημένοι) 26 και 21 ετών Ποσά-αντικείμενα 2.300 ευρώ, 9 χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας 21.500 ευρώ Ημερομηνίες 16/5/2026, 18/5/2026

Στο ένα από τα περιστατικά, το πρόσωπο που παρέλαβε τα αντικείμενα εμφανίζεται να χρησιμοποίησε όχημα που είχε μισθωθεί από τον δεύτερο ταυτοποιημένο άνδρα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ενώ οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και την ανεύρεση του τηλεφωνικού συνεργού.

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία καθώς τα θύματα ήταν ηλικιωμένα άτομα, ομάδα ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τέτοιου είδους απάτες. Η Υπηρεσία συνιστά προσοχή στα τηλεφωνήματα που ζητούν παραλαβή χρημάτων ή αντικειμένων και συστήνει σε πολίτες, ιδίως ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους, να μην δίνουν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία σε άγνωστα πρόσωπα και να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία αν υποψιαστούν απάτη.

Τοπικές υπηρεσίες και φορείς κοινωνικής φροντίδας μπορούν να αξιοποιήσουν την ενημέρωση για ενημερωτικές δράσεις προληπτικού χαρακτήρα, με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών της Πιερίας.