Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε κοσμηματοπωλεία Κατερίνης και Θεσσαλονίκης — σχηματίστηκαν δικογραφίες

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης διαλεύκανε δύο κλοπές σε κοσμηματοπωλεία (Νοέμβριος 2025, Φεβρουάριος 2026). Κατασχέθηκε το όχημα των δραστών και η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα.

Άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας σε σειρά κλοπών — τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης ανακοίνωσε την εξιχνίαση δύο κλοπών που είχαν πραγματοποιηθεί σε κοσμηματοπωλεία στην περιοχή και στη Θεσσαλονίκη, μετά από συστηματική αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να παρίσταναν τους πελάτες προκειμένου να αποσπούν πολύτιμα αντικείμενα.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν περιστατικά που έγιναν στις εξής ημερομηνίες και με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις αξίας:

Ημερομηνία Τοποθεσία Αξία κοσμημάτων 29/11/2025 Κατερίνη 12.000 € 24/02/2026 Θεσσαλονίκη 2.000 €

Στο πλαίσιο των ερευνών οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τις μετακινήσεις τους. Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστώσουν ενδεχόμενες επιπλέον εμπλοκές των κατηγορουμένων σε ανάλογες πράξεις.

Για τους τοπικούς επιχειρηματίες και τους επισκέπτες της αγοράς, τα βασικά σημεία που προκύπτουν από την υπόθεση είναι τα εξής:

Οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της απασχόλησης εντός των καταστημάτων για να αποσπάσουν κοσμήματα.

εντός των καταστημάτων για να αποσπάσουν κοσμήματα. Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός βασίστηκαν σε συστηματική διερεύνηση και στοιχεία μετακινήσεων.

Η αστυνομία προχωρά σε εξετάσεις για τυχόν εμπλοκή των κατηγορουμένων σε παρόμοιες ενέργειες σε άλλες περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδει ένα στοιχείο ανακούφισης στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα, αλλά παράλληλα υπενθυμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση και μέτρα πρόληψης στα εμπορικά καταστήματα, ειδικά σε χώρους με υψηλής αξίας εμπορεύματα. Συνιστάται στους ιδιοκτήτες καταστημάτων, και ειδικά σε κοσμηματοπωλεία, να επανεξετάσουν τα συστήματα ασφαλείας τους, να ενισχύσουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών και να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές για ύποπτες κινήσεις.

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό πιθανών συνεργών ή προηγούμενων παραβάσεων.