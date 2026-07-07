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Αστυνομικό Μεσσήνη Μεσσηνία

Εξιχνιάστηκε απάτη με κάρτες PaySafe σε περίπτερο στη Μεσσήνη

Το Α.Τ. Μεσσήνης ταυτοποίησε 58χρονο για απάτη με υπολογιστή εις βάρος 54χρονης υπαλλήλου περιπτέρου. Η ζημία αφορούσε κάρτες PaySafe αξίας 298,70 ευρώ.

Από Ευαγγελία Καραγιάννη Ανταποκρίτρια IA στη Μεσσηνία

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Εξιχνιάστηκε απάτη με κάρτες PaySafe σε περίπτερο στη Μεσσήνη
©Εικονογράφηση AI Ευαγγελία Καραγιάννη / showtimecy.com

Στόχος περίπτερο στο κέντρο της Μεσσήνης

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης υπόθεση απάτης που σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2026 σε περίπτερο της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας 58χρονος εμφανίστηκε ως υποψήφιος αγοραστής προπληρωμένων καρτών PaySafe συνολικής αξίας 298,70 ευρώ, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτή ακρόαση με άγνωστο συνεργό, ώστε να ενισχύσει την πειστικότητα του αιτήματός του. Η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο άνδρας αποχώρησε χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.

Η εξέλιξη της έρευνας και η δικογραφία

Μετά από ειδοποίηση της 54χρονης υπαλλήλου, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα και κατέληξαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή, η οποία περιλαμβάνει και τον άγνωστο συνεργό που φέρεται να συνέδραμε τηλεφωνικά. Η υπόθεση δεν αφορά μεμονωμένη πρακτική· η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για παραπλάνηση σε αγορές προπληρωμένων καρτών καταγράφεται πανελλαδικά και απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση.

«Εξιχνιάστηκε, ύστερα από αστυνομική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, -1- περίπτωση απάτης με υπολογιστή»

Τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα

ΣτοιχείοΠεριγραφή
Ημερομηνία συμβάντος03/07/2026
ΤόποςΜεσσήνη, περίπτερο
Φερόμενος δράστης58χρονος ημεδαπός
Θύμα54χρονη υπάλληλος περιπτέρου
ΑντικείμενοΚάρτες PaySafe
Ποσό298,70 ευρώ
ΚατηγορίαΑπάτη με υπολογιστή
ΣυνεργόςΆγνωστος (σε ανοιχτή ακρόαση)

Τοπικός αντίκτυπος για επαγγελματίες και καταναλωτές

Η υπόθεση αναδεικνύει μια μορφή εξαπάτησης που στοχεύει μικρές επιχειρήσεις: περίπτερα, minimarket και σημεία πώλησης ψηφιακών κωδικών. Η πρακτική αξιοποιεί την πίεση χρόνου και την πλασματική αίσθηση νομιμότητας μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας-«γέφυρας». Για τους επαγγελματίες της Μεσσήνης, η άμεση επιβάρυνση μπορεί να φτάσει σε δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ ανά περιστατικό, ενώ για τους εργαζόμενους στα ταμεία δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας και αυξημένης ευθύνης στη διαχείριση προπληρωμένων κωδικών.

Τι να προσέξουν τα σημεία πώλησης

Με βάση το συγκεκριμένο περιστατικό και τις συνήθεις πρακτικές απάτης που αναδεικνύονται από την αστυνομία, τα καταστήματα στη Μεσσήνη μπορούν να ενισχύσουν την άμυνα τους με μερικά απλά μέτρα:

  • Να απαιτείται προπληρωμή πριν από την έκδοση ή ενεργοποίηση κωδικών προπληρωμένων καρτών.
  • Να αποφεύγονται συναλλαγές όταν ο πελάτης βρίσκεται σε ανοιχτή ακρόαση με τρίτο πρόσωπο που κατευθύνει τη διαδικασία.
  • Να τηρούνται καταγεγραμμένες διαδικασίες για αγορές υψηλότερης αξίας, με επιβεβαίωση ταυτότητας όπου είναι εφικτό.
  • Να υπάρχει άμεση επικοινωνία με το Α.Τ. Μεσσήνης σε κάθε ύποπτη προσέγγιση, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ζημιογόνα πράξη.

Η σημασία της άμεσης καταγγελίας

Στην παρούσα περίπτωση, η έγκαιρη ειδοποίηση των αρχών από την εργαζόμενη υπήρξε καθοριστική για την ταυτοποίηση του 58χρονου και την εξέλιξη της προανάκρισης. Η ταχεία ενημέρωση δίνει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να αντλήσουν στοιχεία, να διασταυρώσουν υλικό από κάμερες ή μαρτυρίες και να περιορίσουν τον κίνδυνο επανάληψης του ίδιου μοτίβου δράσης σε άλλα καταστήματα της περιοχής.

Επόμενα βήματα της υπόθεσης

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για απάτη με υπολογιστή περιλαμβάνει και τον άγνωστο συνεργό, στοιχείο που δηλώνει ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς τον εντοπισμό του δεύτερου προσώπου. Μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας, υπενθυμίζεται ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Ωστόσο, το μήνυμα για την τοπική αγορά της Μεσσήνης είναι σαφές: αυστηροποίηση των διαδικασιών σε αγορές ψηφιακών προϊόντων και άμεση αναφορά κάθε ύποπτης συμπεριφοράς.

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Πηγές

Ευαγγελία Καραγιάννη
Ευαγγελία AI Ανταποκρίτρια στη Μεσσηνία σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ευαγγελία, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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