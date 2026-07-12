Φλώρινα: μία από τις πιο φθηνές περιοχές για αγορά κατοικίας το β' τρίμηνο του 2026

Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών του Spitogatos, η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας καταγράφει μέση ζητούμενη τιμή 673 €/m², κατατάσσοντας την μεταξύ των οικονομικότερων περιοχών της χώρας.

Η εικόνα της αγοράς κατοικίας στη Δυτική Μακεδονία

Τα πρόσφατα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos για το β' τρίμηνο του 2026 κατατάσσουν τη Φλώρινα ανάμεσα στις περιφερειακές ενότητες με τις χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές για πώληση κατοικίας στην Ελλάδα. Η μέση ζητούμενη τιμή για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας διαμορφώνεται στα 673 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τιμή σημαντικά χαμηλότερη από τις μεγάλες αστικές ζώνες.

Στην ευρύτερη περιφερειακή εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας, η Καστοριά καταγράφει την πλέον χαμηλή μέση τιμή στα 585 €/m², ενώ η Κοζάνη ακολουθεί με 682 €/m². Αυτή η συγκέντρωση των πιο φθηνών περιοχών της χώρας στη Δυτική Μακεδονία επιβεβαιώνει τη διαχρονική απόσταση των τιμών στην περιοχή από τα επίπεδα των μεγάλων αστικών κέντρων και των τουριστικών νησιών.

Περιφερειακή Ενότητα Μέση ζητούμενη τιμή (€/m²) Καστοριά 585 Φλώρινα 673 Κοζάνη 682

Τάσεις σε εθνικό επίπεδο και συνέπειες για κατοίκους

Σε πανελλαδικό επίπεδο ο δείκτης SPI δείχνει ότι οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικίας αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση το β' τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 9,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στον τομέα των ενοικιάσεων η ετήσια αύξηση περιορίστηκε στο 1,3%, από 7,2% ένα χρόνο πριν. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν τις ζητούμενες τιμές στις αγγελίες και όχι απαραίτητα τις τελικές τιμές στις οποίες κλείνουν οι συναλλαγές.

Για τους κατοίκους της Φλώρινας η τρέχουσα κατάσταση έχει πολλαπλές επιπτώσεις:

Οι χαμηλότερες ζητούμενες τιμές καθιστούν την περιοχή πιο προσιτή για όσους σκέφτονται αγορά πρώτης κατοικίας ή μετακόμιση.

Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να πωλήσουν ενδέχεται να χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν προσδοκίες και ζητούμενες τιμές για να προσελκύσουν αγοραστές.

Οι επενδυτές σε ακίνητα πιθανόν να βλέπουν ευκαιρίες, αλλά πρέπει να λάβουν υπόψη την απόκλιση από τις αγορές με υψηλή ζήτηση και τους ρυθμούς ανόδου.

Για σύγκριση, οι περιοχές με τις υψηλότερες ζητούμενες τιμές ανά τετραγωνικό στη χώρα βρίσκονται στα Νότια Προάστια της Αθήνας (4.231 €/m²) και στις Κυκλάδες (4.063 €/m²), επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά της Δυτικής Μακεδονίας.

Σημειώσεις για όσους ενδιαφέρονται

Τα τοπικά εμπλεκόμενα μέρη —πωλητές, αγοραστές και μεσολαβητές— θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι πρόκειται για ζητούμενες τιμές στις αγγελίες. Η τελική τιμή εξαρτάται από τη διαπραγμάτευση, την κατάσταση του ακινήτου και τη ρευστότητα της τοπικής αγοράς. Επιπλέον, όσοι σχεδιάζουν μετακόμιση ή επένδυση στην περιοχή οφείλουν να συμβουλεύονται τοπικούς μεσίτες και να συγκρίνουν πολλαπλές προσφορές πριν λάβουν απόφαση.

Η συγκέντρωση της Φλώρινας μεταξύ των οικονομικότερων περιφερειακών ενοτήτων καταγράφει τη συνεχιζόμενη διαφορά τιμών με τα αστικά κέντρα και παραμένει παράγοντας που διαμορφώνει επιλογές κατοικίας και επενδύσεων για τους κατοίκους της περιοχής.