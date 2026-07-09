Φωτιά σε διώροφο σπίτι κοντά στο κέντρο των Χανίων: εκκενώθηκε περιοχή και επιχείρησαν πυροσβέστες

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε διώροφο οίκημα σε συνοικισμό κοντά στο κέντρο των Χανίων. Οι κάτοικοι παρακολούθησαν με ανησυχία τις προσπάθειες κατάσβεσης και οι Αρχές επιβεβαίωσαν πως δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο σπίτι.

Έντονη αναστάτωση σε γειτονιά των Χανίων

Στο μεσημέρι της Πέμπτης εκδηλώθηκε φωτιά σε διώροφο οίκημα σε συνοικισμό πλησίον του κέντρου των Χανίων. Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, η πυρκαγιά ξεκίνησε στον ισόγειο χώρο όπου υπήρχε αποθήκη με υλικά και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον πρώτο όροφο, που χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Οι γείτονες δηλώνουν ανήσυχοι για την πυκνοκατοικημένη περιοχή και παρακολούθησαν από κοντινή απόσταση τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, επιχείρησαν 4 οχήματα και πάνω από 10 πυροσβέστες, που προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες και να προστατεύσουν τις παρακείμενες κατοικίες. Ο πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από δεκάδες μέτρα και δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα στη γύρω περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Αποφυγή θύματων και πρώτες εκτιμήσεις

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά δεν βρισκόταν κανείς μέσα στην κατοικία, γεγονός που απέτρεψε τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Καθώς πρόκειται για περιοχή με στενούς δρόμους και διπλά σπίτια, οι υπηρεσίες εργάστηκαν ώστε να απομακρύνουν τυχόν περαστικούς και να διασφαλίσουν τη δημόσια ασφάλεια.

Τοποθεσία: συνοικισμός πλησίον του κέντρου των Χανίων

συνοικισμός πλησίον του κέντρου των Χανίων Χρονική στιγμή: μεσημέρι Πέμπτης

μεσημέρι Πέμπτης Αντίδραση Πυροσβεστικής: 4 οχήματα, >10 πυροσβέστες

4 οχήματα, >10 πυροσβέστες Κατάσταση κατοικίας: ισόγειος χώρος ως αποθήκη με χάρτινα/πλαστικά, πρώτος όροφος κατοικία

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

Σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές όπως αυτή, μία εστία σε αποθηκευτικό χώρο με εύφλεκτα υλικά μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτατα και να επηρεάσει παρακείμενα διαμερίσματα. Οι κάτοικοι οφείλουν να έχουν υπόψη τις παρακάτω πρακτικές για την άμεση ασφάλειά τους όταν συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά στην πόλη:

Να τηρούν αποστάσεις από την περιοχή επιχείρησης και να ακολουθούν τις οδηγίες των πυροσβεστών.

Σε περίπτωση έντονου καπνού, να κλείνουν πόρτες και παράθυρα και να περιορίζουν την έκθεση — ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα).

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε διπλανό κτίσμα, να ελέγχουν σχολαστικά για υπολειπόμενες εστίες και να ενημερώνουν αμέσως τις υπηρεσίες.

Στοιχείο Πληροφορία Κτίριο Διώροφο (ισόγειος αποθηκευτικός χώρος, πρώτος όροφος κατοικία) Δυνάμεις Πυροσβεστικής 4 οχήματα, >10 πυροσβέστες Ανθρώπινα θύματα Δεν υπήρχαν άτομα μέσα κατά την εκδήλωση της φωτιάς

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς και θα εκτιμήσουν το εύρος των ζημιών. Η τοπική κοινότητα παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι καλοκαιρινοί μήνες αυξάνουν τον κίνδυνο ανάφλεξης σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Περισσότερα στοιχεία θα γίνουν γνωστά μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες διοικητικές και τεχνικές εκτιμήσεις από τα σχετικά όργανα.

Επικαιροποίηση: Όποιος έχει χρήσιμες πληροφορίες για το περιστατικό καλείται να επικοινωνήσει με την Πυροσβεστική ή με τις τοπικές υπηρεσίες ασφάλειας.