Μεγάλη φωτιά σε διώροφο σπίτι στον Κουμπέ: επιχείρηση της Πυροσβεστικής για αποθήκη με εύφλεκτα

Φωτιά ξέσπασε σε διώροφο οίκημα στον Κουμπέ των Χανίων, σε χώρο που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη με χαρτικά και πλαστικά. Επιχείρησαν πέντε οχήματα και 10 πυροσβέστες· προανάκριση για τα αίτια διενεργεί η Πυροσβεστική.

Φωτιά σε κατοικία και αποθήκη στην περιοχή Κουμπές

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Χανιά, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διώροφο οίκημα στον Κουμπέ. Σύμφωνα με μαρτυρίες και τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον ισόγειο χώρο του σπιτιού, που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη με χαρτικά και πλαστικά, και γρήγορα επεκτάθηκε στον πρώτο όροφο όπου βρίσκεται η κατοικία μιας οικογένειας.

«η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο από άλλο συμβάν φωτιάς που είχε εκδηλωθεί σε φούρνο στα Παχιανά και η κινητοποίηση της υπηρεσίας ήταν μεγάλη λόγω των εύφλεκτικων υλικών που υπήρχαν στο ισόγειο ώστε να μην επεκταθεί στον πρώτο όροφο.»

Στο περιστατικό επιχείρησαν συνολικά πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με περίπου 10 άνδρες. Οι κάτοικοι της γειτονιάς ανησύχησαν έντονα από τον πυκνό καπνό, ο οποίος γινόταν ορατός από δεκάδες μέτρα μακριά. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα άτομα, καθώς τα μέλη της οικογένειας είχαν προλάβει να βγουν εγκαίρως από το σπίτι.

Δυστυχώς, στο συμβάν σημειώθηκε και θλιβερό περιστατικό: ένα παπαγαλάκι που βρισκόταν σε κλουβί κάηκε κατά τη διάρκεια της φωτιάς. Η παρουσία εύφλεκτων υλικών στον ισόγειο χώρο αύξησε τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης της φωτιάς προς τον όροφο και για το λόγο αυτό η Πυροσβεστική έσπευσε με αυξημένα μέσα.

Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι αρχικές ενδείξεις αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον ισόγειο χώρο που λειτουργούσε ως αποθήκη, αλλά τα ακριβή αίτια θα καθοριστούν από την έρευνα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής

Αποφύγετε την προσέγγιση των σημείων όπου επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Κλείνετε πόρτες και παράθυρα για να περιορίσετε την είσοδο καπνού στα σπίτια σας.

Αν αναπνευστικά προβλήματα επιδεινωθούν, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αν έχετε πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην προανάκριση, επικοινωνήστε με την Πυροσβεστική ή το αστυνομικό τμήμα.

Επίσης Στοιχεία Μέσα πυρόσβεσης 5 οχήματα, ~10 πυροσβέστες Περιοχή Κουμπές, Χανιά Υλικό στην αποθήκη Χαρτικά, πλαστικά (εύφλεκτα)

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ευαλωτότητα πυκνοδομημένων αστικών συνοικιών απέναντι σε αποθήκες με εύφλεκτα υλικά εντός κατοικιών. Η διερεύνηση των αιτιών θα ρίξει φως στο πώς προκλήθηκε η εστία και αν υπήρξαν παραλείψεις ως προς την ασφάλεια των χώρων. Για τους κατοίκους της περιοχής, η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε πιθανώς σοβαρότερες καταστροφές και τραυματισμούς, ωστόσο η ζημιά στην ιδιοκτησία και η ψυχολογική επιβάρυνση για την εμπλεκομένη οικογένεια παραμένουν σημαντικές.