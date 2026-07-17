Φωτιά στα Μεστά Χίου: σε εξέλιξη επιχείρηση με εναέρια και επίγεια μέσα

Συναγερμός στη Χίο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16.07.2026 στην περιοχή των Μεστών. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, ο στρατός και αποστέλλονται εναέρια μέσα.

Σε εξέλιξη η προσπάθεια πλήρους οριοθέτησης του μετώπου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 16.07.2026 στη Χίο, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Μεστών. Η εκδήλωση του συμβάντος καταγράφηκε λίγο πριν τις 15:00 και οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ομάδες εθελοντών. Σύμφωνα με ενημέρωση του τοπικού τύπου, μετά από επικοινωνία του υπουργείου με αρμόδιες αρχές, έχουν αποσταλεί και εναέρια μέσα για την υποστήριξη της επιχείρησης. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμβάλλει επίσης ο στρατός.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την καταπολέμηση της φωτιάς και επιβάλλουν προσοχή στις κινήσεις των δυνάμεων και των κατοίκων. Σε πρώτο πλάνο είναι η πλήρης οριοθέτηση του μετώπου και ο έλεγχος των αναζωπυρώσεων.

Χρονική στιγμή : εκδήλωση λίγο πριν τις 15:00 της 16ης Ιουλίου 2026.

: εκδήλωση λίγο πριν τις της 16ης Ιουλίου 2026. Τοποθεσία : αγροτοδασική έκταση, περιοχή Μεστά, Χίος.

: αγροτοδασική έκταση, περιοχή Μεστά, Χίος. Εμπλεκόμενες δυνάμεις: Πυροσβεστική, εθελοντές, στρατός, εναέρια μέσα.

Από τις πρώτες αναφορές, η εικόνα του μετώπου βελτιώθηκε αργότερα, ωστόσο οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην οριστική κατάσβεση και στην αποφυγή εξάπλωσης σε κατοικημένες ζώνες ή σε εκτάσεις με υψηλή οικολογική αξία.

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Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κοντά στο μέτωπο. Η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με τις επιχειρούσες δυνάμεις είναι κρίσιμη για την ταχύτερη αποκατάσταση της κατάστασης.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται στενά από τις αρχές της Χίου και από αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις διατεθούν επίσημα δεδομένα για την έκταση της ζημιάς και για τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις υποδομές.

Για τις επόμενες ώρες, προτεραιότητα έχει η ασφάλεια των πολιτών και των δυνάμεων που επιχειρούν, ο πλήρης έλεγχος του μετώπου και η αποφυγή αναζωπυρώσεων εξαιτίας των ανέμων.