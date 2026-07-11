Καταγγελία Απέσσου για πρακτικές αναθέσεων στο Δήμο Χίου βάζει θέμα διαφάνειας

Ιδιοκτήτης επιχείρησης οπτικοακουστικών κατηγορεί τη δημοτική διοίκηση για προσχηματικές διαδικασίες, αδιαφανείς αναθέσεις και «κατευθυνόμενο παρασκήνιο». Καλεί σε έλεγχο και ξεκάθαρο ανταγωνισμό.

Κατηγορίες για αδιαφανείς αναθέσεις και «παρασκήνιο»

Κατηγορίες προς τη δημοτική αρχή της Χίου για μεροληπτική μεταχείριση στις αναθέσεις της οπτικοακουστικής κάλυψης εκδηλώσεων διατυπώνει με δημόσια παρέμβαση του ο επιχειρηματίας Ανδρέας Απέσσος, που δραστηριοποιείται σε ενοικιάσεις και εγκαταστάσεις ηχητικού εξοπλισμού καθώς και στην παραγωγή βίντεο. Η επιστολή του περιγράφει μια σειρά πρακτικών που, κατά την άποψή του, στερούν το δικαίωμα σε ειλικρινή ανταγωνισμό και θίγουν την ηθική της διοίκησης.

Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων επισημαίνει τρεις βασικούς άξονες προβλημάτων: προσχηματική ζήτηση προσφορών, ελλιπή ενημέρωση για κρίσιμα έργα και μηχανισμούς που, όπως αναφέρει, «κινούν τα νήματα» υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων. Η δημόσια δήλωσή του καλεί τη δημοτική αρχή να παρέμβει και να ελέγξει τις υπηρεσίες της, υπογραμμίζοντας ότι δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση αλλά σεβασμό στους κανόνες της δεοντολογίας και του καθαρού ανταγωνισμού.

“Η ανοχή μας εξαντλήθηκε. Καλούμε τη δημοτική αρχή να πάρει θέση, να ελέγξει τις υπηρεσίες της και να αποδείξει στην πράξη αν διοικεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον ή τα συμφέροντα των λίγων.”

Η καταγγελία εγείρει ζητήματα ουσίας για τη λειτουργία των τοπικών διαδικασιών ανάθεσης έργων, καθώς τέτοιες πρακτικές επηρεάζουν τόσο την τοπική αγορά παρόχων υπηρεσιών όσο και τη δημόσια εμπιστοσύνη προς τη δημοτική διοίκηση. Για επιχειρήσεις που προσφέρουν τεχνικές υπηρεσίες και παραγωγές, η πρόσβαση σε διαφανείς και ανοιχτούς διαγωνισμούς είναι κρίσιμη προϋπόθεση επιβίωσης και βιώσιμης δραστηριοποίησης στο νησί.

Τα σημεία που τονίζει ο Απέσσος προσεγγίζονται κατωτέρω συνοπτικά:

Προσχηματικές προσκλήσεις : οι προσφορές φέρονται να ζητούνται τυπικά, ενώ οι αποφάσεις εμφανίζονται προειλημμένες.

: οι προσφορές φέρονται να ζητούνται τυπικά, ενώ οι αποφάσεις εμφανίζονται προειλημμένες. Έλλειψη ενημέρωσης : έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο του καταγγέλλοντος ανατίθενται χωρίς δημόσια πρόσκληση ή εκτενή διαφάνεια.

: έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο του καταγγέλλοντος ανατίθενται χωρίς δημόσια πρόσκληση ή εκτενή διαφάνεια. Κατευθυνόμενο παρασκήνιο: ισχυρισμός για μηχανισμούς εντός του Δήμου που ευνοούν συγκεκριμένα συμφέροντα.

Θέμα Περιγραφή (κατά τον καταγγέλλοντα) Ζητήσεις προσφορών Τυπικές, με αποφάσεις που φαίνονται προειλημμένες Ενημέρωση Περιορισμένη ή ανύπαρκτη για κρίσιμες αναθέσεις Παρασκήνιο Υπάρχουν μηχανισμοί που «κινούν τα νήματα»

Η δημόσια έκκληση του Απέσσου καταλήγει με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός του, ανοίγοντας το ενδεχόμενο προσφυγής σε αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που θεωρήσει ότι έχουν παραβιαστεί κανόνες ή δικαιώματα. Από τη δημοτική αρχή περιμένουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες σαφείς απαντήσεις και ενδεχομένως έλεγχο των διαδικασιών, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να διασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός στην τοπική αγορά.

Για την τοπική κοινωνία της Χίου, τέτοιου είδους καταγγελίες έχουν πρακτικές συνέπειες: επηρεάζουν τον τρόπο ανάθεσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό και το οικονομικό περιβάλλον μικρών επιχειρήσεων που στηρίζουν την τοπική δραστηριότητα. Η εξέλιξη της υπόθεσης, τυχόν διερεύνηση από τη δημοτική διοίκηση ή άλλους φορείς και οι απαντήσεις που θα δοθούν θα κρίνουν την περαιτέρω εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση.