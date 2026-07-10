Καταγγελία για απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Χίου ανοίγει δημόσιο διάλογο

Η Λαϊκή Συσπείρωση Χίου καταγγέλλει αύξηση των απευθείας αναθέσεων και τον αποκλεισμό τοπικής επιχείρησης, ζητώντας ελέγχους και διαφάνεια στις διαδικασίες.

Η δημοσιοποίηση επιστολής επαγγελματία της Χίου σχετικά με τον αποκλεισμό της επιχείρησής του από έργα του Δήμου επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων. Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Λαϊκή Συσπείρωση Χίου κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι οι απευθείας αναθέσεις «έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο» και ότι ευνοούνται συχνά πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Τι καταγγέλλει η Λαϊκή Συσπείρωση

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι από την πλατφόρμα της Διαύγειας προκύπτει επαναλαμβανόμενη εμφάνιση προσώπων και επιχειρήσεων που συνδέονται με τη δημοτική εξουσία σε αναθέσεις διαφόρων ειδών: από υδραυλικά και εργολαβικά έργα έως χορτοκοπές και ηχητικά. Η παράταξη επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή υπονομεύει τους κανόνες διαφάνειας και ενισχύει πρακτικές πελατειακού χαρακτήρα.

«Οι απευθείας αναθέσεις στους ημέτερους και 'κολλητούς' της δημοτικής αρχής Χίου, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο».

Η Λαϊκή Συσπείρωση αναφέρει επίσης ότι σε επίπεδο αρχών έχει μόνιμη αρνητική στάση απέναντι σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, όπως προμήθειες για σχολεία ή έργα αντιπυρικής προστασίας. Προτείνει ως εναλλακτική την εφαρμογή μειοδοτικών διαγωνισμών ή, όταν υπάρχει παραμονή απευθείας ανάθεσης, τη διαδικασία με κλειστές προσφορές που θα ανοίγονται δημόσια.

Σημασία για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες

Οι καταγγελίες επηρεάζουν άμεσα την τοπική οικονομία: οι απευθείας αναθέσεις, όπως υποστηρίζεται, αποκλείουν τοπικές επιχειρήσεις από ευκαιρίες εργασίας και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην καθολικά προβλεπόμενη διαφάνεια. Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα και οι δημότες έχουν συμφέρον να γνωρίζουν πώς και γιατί επιλέγονται συγκεκριμένοι ανάδοχοι.

Ζητούμενο: περισσότερη διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης.

Πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης: μειοδοτικοί διαγωνισμοί ή δημόσιο άνοιγμα κλειστών προσφορών.

Επιπτώσεις: αποκλεισμός τοπικών επιχειρηματιών και ενίσχυση πελατειακών σχέσεων.

Τι μένει να γίνει

Η δημοσιοποίηση της επιστολής και η ανακοίνωση της παράταξης δημιουργούν πίεση για απαντήσεις από τη δημοτική αρχή. Οι κάτοικοι της Χίου και οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά έγγραφα στη Διαύγεια και να ζητήσουν από το δημοτικό συμβούλιο διευκρινίσεις για τα κριτήρια ανάθεσης και τον έλεγχο των διαδικασιών.

Θέμα Σημείο Κύρια καταγγελία Συχνή χρήση απευθείας αναθέσεων Προτεινόμενη λύση Μειοδοτικοί διαγωνισμοί / Δ/ξης κλειστών προσφορών Εξαιρέσεις που γίνονται αποδεκτές Σχολεία, επείγουσες προμήθειες, αντιπυρική προστασία

Η συνέχεια του θέματος εξαρτάται από τις απαντήσεις που θα δοθούν στη δημοσιότητα και τυχόν πρωτοβουλίες ελέγχου από όργανα του δήμου. Για τους κατοίκους της Χίου η παρακολούθηση των εγγράφων και των αποφάσεων στο Δήμο παραμένει ο πιο άμεσος τρόπος διασφάλισης της νομιμότητας και της ίσης μεταχείρισης των επαγγελματιών.