Ανησυχία στη Χίο: Σενεγαλέζοι αιτούντες άσυλο διαδηλώνουν και απειλούν κλιμάκωση

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας από αιτούντες άσυλο στη ΒΙΑΛ, με αίτημα άμεση μεταφορά στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η επιμονή απορριπτικών αποφάσεων και οι απειλές για απεργία πείνας ή αυτοπυρπόληση θορυβούν την τοπική κοινότητα.

Κινητοποίηση και απειλές κλιμάκωσης

Επαναλαμβανόμενες δυναμικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούν στην πόλη της Χίου αιτούντες άσυλο από τη Σενεγάλη που παραμένουν στη Δομή ΒΙΑΛ για μήνες. Τη Δευτέρα η ομάδα πραγματοποίησε πορεία από την ΚΕΔ προς την πλατεία της Χίου, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Πεθαίνουμε στη Χίο» και «Πεθαίνουμε στη ΒΙΑΛ», διεκδικώντας την άμεση αναχώρησή τους σε κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

«Δεν αντέχουμε άλλο εδώ, θέλουμε να φύγουμε»

Οι ίδιοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των δράσεών τους, αναφέροντας ότι μπορεί να προχωρήσουν σε νέα απεργία πείνας ή ακόμη και σε πιο δραστικά μέσα, αν δεν υπάρξουν απτά αποτελέσματα από τις αρμόδιες αρχές.

Φάσεις της διαμαρτυρίας και προσωπικές καταγγελίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλειονότητα των περίπου 50 ατόμων από τη Σενεγάλη βλέπει τα αιτήματα ασύλου που υπέβαλε να απορρίπτονται ακόμη και σε δεύτερο βαθμό. Επιπλέον, μικρότερος αριθμός ατόμων φέρεται να τελεί υπό κράτηση τους τελευταίους δύο μήνες, χωρίς σαφή ενημέρωση για το πού βρίσκονται και αν πρόκειται για ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. ή για κατάστημα κράτησης.

Η πορεία ξεκίνησε από την ΚΕΔ και κατέληξε στην πλατεία της Χίου.

Οι διαδηλωτές ζητούν μεταφορά σε κέντρο στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Αναφέρονται απορριπτικές αποφάσεις ασύλου ακόμα και σε δεύτερο βαθμό.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Η κατάσταση δημιουργεί πίεση στο νησί, καθώς η παρατεταμένη αβεβαιότητα και οι δυναμικές κινητοποιήσεις αυξάνουν την κοινωνική ένταση. Οι κάτοικοι και τοπικοί φορείς αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα δημόσιας τάξης και ανθρωπιστικής διαχείρισης, ενώ η πιθανότητα απεργιών πείνας ή αυτοτραυματισμών επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα.

Στοιχείο Πληροφορία από το ρεπορτάζ Εθνικότητα Σενεγαλέζοι Προβλεπόμενος αριθμός περίπου 50 άτομα Τοποθεσία κινητοποίησης ΒΙΑΛ, πορεία ΚΕΔ → πλατεία Χίου Διαμαρτυρίες νωρίτερα απεργία πείνας στις αρχές Ιούνη

Επόμενα βήματα και αναγκαιότητα ενημέρωσης

Οι διαδηλωτές έχουν δηλώσει πρόθεση να επαναλάβουν τις συγκεντρώσεις και δεν αποκλείουν περαιτέρω μορφές πίεσης. Για την τοπική κοινότητα και τις αρχές είναι απαραίτητη η σαφής ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων ασύλου, την κατάσταση των κρατουμένων και τις πιθανές λύσεις για τη μετεγκατάσταση των ενδιαφερόμενων σε δομές στην ηπειρωτική χώρα. Η επόμενη περίοδος θα κρίνει αν οι κινητοποιήσεις θα αποκλιμακωθούν ή θα λάβουν εντονότερο χαρακτήρα.