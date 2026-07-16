Χίος: Γονείς ζητούν λύση για τους 39 επιτυχόντες του Μουσικού Σχολείου

Γονείς επιτυχόντων ζητούν την άμεση εξασφάλιση χώρων ώστε να λειτουργήσουν <strong>δύο τμήματα</strong> στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Χίου και να μην αποκλειστεί κανένας από τους <strong>39</strong> επιτυχόντες.

Πίεση για άμεση λύση και αίτημα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γονείς των 39 φετινών επιτυχόντων του Μουσικού Σχολείου της Χίου απέστειλαν επιστολή προς τον δήμαρχο Χίου και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτώντας να εξασφαλιστεί χώρος ώστε να δημιουργηθούν δύο τμήματα στην Α' τάξη του Γυμνασίου. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να αποφευχθεί ο αποκλεισμός 15 παιδιών που, σύμφωνα με τους γονείς, θα προκύψει από την απόφαση για ένα μεγάλο τμήμα 24 μαθητών.

Στην επιστολή προτείνεται συγκεκριμένης μορφής παρέμβαση: η τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες υποδοχής των επιτυχόντων και ζητείται το θέμα να συζητηθεί εντός Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

«Η φετινή απόφαση για τη δημιουργία ενός μεγάλου τμήματος 24 μαθητών που επί της ουσίας αποκλείει 15 μαθητές ενώ έχουν επιτύχει τη βάση, οδηγεί στην υποβάθμιση του Μουσικού Σχολείου και είναι προφανώς άδικη. Θεωρούμε απαράδεκτο να αποκλειστούν μαθητές λόγω έλλειψης χώρων!»

Οι γονείς επισημαίνουν επίσης ότι είναι ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλα τα συναρμόδια επίπεδα: η κυβέρνηση και το υπουργείο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και ειδικά ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν βοηθητικοί χώροι και να αποφευχθεί ο αποκλεισμός μαθητών.

Σημειώνουν ακόμη πως το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το Μουσικό Σχολείο και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου θέτουν προ των ευθυνών όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπενθυμίζουν ότι έχει ήδη τεθεί αίτημα για ανέγερση νέου Μουσικού Σχολείου στο νησί.

Φετινοί επιτυχόντες: 39

Προτεινόμενος αριθμός τμημάτων Α' Γυμνασίου: 2

Απόφαση που έχει ληφθεί: 1 τμήμα με 24 μαθητές (επιφέρει αποκλεισμό 15 μαθητών)

Στοιχείο Αριθμός Επιτυχόντες 39 Τμήμα που έχει αποφασιστεί 1 (24 μαθητές) Τμήματα που ζητούν οι γονείς 2

Πρακτικά, η εφαρμογή της πρότασης για λυόμενες αίθουσες αποτελεί την πιο άμεση και οικονομική παρέμβαση, καθώς η ανέγερση νέου κτιρίου απαιτεί χρόνο και πόρους. Ωστόσο, οι γονείς σημειώνουν ότι η μόνιμη λύση παραμένει η κατασκευή του νέου Μουσικού Σχολείου που έχει ζητηθεί στο παρελθόν.

Για τους κατοίκους της Χίου το πρόβλημα αποκτά διπλή διάσταση: αφορά τόσο την πρόσβαση των παιδιών σε εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση όσο και την εικόνα του θεσμού στο νησί. Αν δεν βρεθεί άμεση λύση, δεκάδες οικογένειες θα βρεθούν αντιμέτωπες με την αδικία του αποκλεισμού μαθητών που έχουν πετύχει τις προβλεπόμενες βάσεις εισαγωγής.

Η επόμενη κίνηση που περιμένουν οι γονείς είναι η εισαγωγή του θέματος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο εντός Ιουλίου και η ξεκάθαρη δέσμευση από τον Δήμο Χίου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας για τα επόμενα βήματα, είτε αυτά αφορούν προσωρινές λύσεις υποδοχής είτε τη δρομολόγηση μόνιμων έργων υποδομής.