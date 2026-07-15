Ο νέος Κώδικας αλλάζει τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου — τι σημαίνει για την εκπροσώπηση

Ο Δήμος Χίου εντάσσεται στην κατηγορία των 35 εδρών με βάση τα νέα πληθυσμιακά όρια του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι έδρες για Ψαρά και Οινούσσες παραμένουν 13μελείς. Η κατάργηση προκαθορισμένων εδρών ανά δημοτική ενότητα φέρνει αλλαγές στην τοπική εκπροσώπηση.

Εφαρμογή νέων ορίων: ποιες αλλαγές φέρνει για Χίο, Ψαρά και Οινούσσες

Ο πρόσφατος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδιατάσσει τη δομή των δημοτικών συμβουλίων με βάση τα πληθυσμιακά όρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Δήμος Χίου με πληθυσμό 50.361 κατοίκους κατατάσσεται στην κατηγορία δήμων που εκλέγουν 35 δημοτικούς συμβούλους. Οι νησιωτικοί Δήμοι της Ηρωικής Νήσου Ψαρά (420 κάτοικοι) και Οινούσσες (911 κάτοικοι) παραμένουν στην κατηγορία των δήμων που εκλέγουν 13 μέλη.

Η πιο κρίσιμη μεταβολή για τη Χίο δεν είναι μόνο ο αριθμός των εδρών, αλλά ο τρόπος εκλογής τους: ο δήμος θεωρείται ενιαία εκλογική περιφέρεια, χωρίς να προβλέπονται προκαθορισμένες έδρες για τις Δημοτικές Ενότητες όπως ίσχυε σε προγενέστερα πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι η γεωγραφική προέλευση των εκλεγμένων εκπροσώπων θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τα ψηφοδέλτια και τους σταυρούς προτίμησης, όχι από προκαθορισμένη κατανομή.

Δήμος Χίου : 35 μέλη (πληθυσμός 50.361).

: 35 μέλη (πληθυσμός 50.361). Δήμος Ψαρών : 13 μέλη (πληθυσμός 420).

: 13 μέλη (πληθυσμός 420). Δήμος Οινούσσων: 13 μέλη (πληθυσμός 911).

Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει το πολιτικό τοπίο στο νησί, καθώς ομάδες και τοπικές κοινότητες που προέβαλαν εκπροσώπηση μέσω προκαθορισμένων εδρών θα πρέπει πλέον να εξασφαλίσουν αναγνώριση μέσω συνδυασμών και σταυρών. Ως αποτέλεσμα, η στρατηγική των υποψηφίων και των συνδυασμών θα προσαρμοστεί, με έμφαση στην ευρύτερη προβολή και στη συγκέντρωση ψήφων σε ολόκληρο τον δήμο.

Πληθυσμιακό εύρος Αριθμός εδρών έως 2.000 13 2.001 - 5.000 15 5.001 - 10.000 19 10.001 - 30.000 25 30.001 - 50.000 29 50.001 - 100.000 35 100.001 - 150.000 39 πάνω από 150.001 43

Σε πρακτικό επίπεδο για τους κατοίκους της Χίου, η εφαρμογή του νέου πλαισίου σημαίνει ότι η φωνή κάθε δημοτικής ενότητας θα πρέπει να «μεταφραστεί» σε εκλογική δυναμική εντός του συνόλου του δήμου. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον εγγυημένες έδρες ανά Δημοτική Ενότητα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συγκέντρωση προεκλογικών προσπαθειών στα αστικά κέντρα και στις περιοχές όπου οι συνδυασμοί έχουν μεγαλύτερη εκλογική βάση.

Αντίστοιχα, τα μικρότερα νησιωτικά διαμερίσματα όπως οι Οινούσσες και τα Ψαρά διατηρούν τη δική τους αντιπροσώπευση μέσω 13μελών συμβουλίων, διασφαλίζοντας στοιχειώδη τοπική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η σχέση τους με τον κεντρικό δήμο θα κριθεί από την ικανότητα τοπικών εκπροσώπων να διαμορφώσουν συμμαχίες και να διεκδικήσουν πόρους και έργα μέσα σε ένα πλαίσιο ενιαίας εκλογικής περιφέρειας.

Οι αλλαγές τίθενται στο επίκεντρο των πολιτικών σχεδιασμών ενόψει των επόμενων δημοτικών αναμετρήσεων. Τοπικοί παράγοντες και κοινωνικοί φορείς θα παρακολουθήσουν στενά την εφαρμογή του νέου Κώδικα προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στην τοπική διοίκηση και την εκπροσώπηση των κοινοτήτων.