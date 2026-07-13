Σοβαρές ελλείψεις και 13.000 ημέρες άδειας σε εκκρεμότητα στο Σκυλίτσειο

Το Σωματείο Εργαζομένων του Σκυλίτσειου καταγγέλλει ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα της Χίου συσσωρεύει πάνω από <strong>13.000</strong> ημέρες κανονικής άδειας για το προσωπικό, ενώ τμήματα λειτουργούν με ελάχιστες βάρδιες και δεν έχουν γίνει προσλήψεις παρά τις υποσχέσεις.

Καταγγελία για συσσωρευμένες άδειες και υποστελέχωση

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου (ΣΕΣΝΟΧ) δηλώνει ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημόσιο σύστημα υγείας οφείλει σε εργαζομένους —εκτός των ιατρών— περισσότερες από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης. Ταυτόχρονα, πολλά τμήματα του νοσοκομείου λειτουργούν με προσωπικό κάτω από το όριο ασφαλείας, με μόλις ένα ή δύο άτομα ανά βάρδια.

Στη σχετική καταγγελία επισημαίνεται ότι η τελική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις κυβερνητικές διακηρύξεις για «το καλύτερο ΕΣΥ». Το Σωματείο αναφέρει ότι πίσω από τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν άνθρωποι — υγειονομικοί που, όπως υπογραμμίζεται, «κρατούν όρθιο το νοσοκομείο», αλλά στερούνται το στοιχειώδες δικαίωμα στην ξεκούραση και στην οικογενειακή ζωή.

«Σήμερα το 'καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών' χρωστάει στους εργαζόμενους του 'Σκυλίτσειου' (πλην ιατρών) περισσότερες από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυσης , ενώ η στελέχωση των περισσότερων τμημάτων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας».

Η ανακοίνωση κάνει ειδική αναφορά σε σειρά θεμάτων που, σύμφωνα με το Σωματείο, επιβαρύνουν τις συνθήκες: μειωμένοι μισθοί, προβλήματα με την ενσωμάτωση στα ΒΑΕ και ανησυχίες για την πιθανή αλλαγή του καθεστώτος μονιμότητας εξαιτίας συνταγματικής αναθεώρησης. Αυτά, όπως καταγγέλλεται, επιδεινώνουν την εργασιακή ανασφάλεια και αποθαρρύνουν την κάλυψη κενών θέσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από την επίσκεψη του διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας στο νοσοκομείο (3/6/2026). Κατά το ΣΕΣΝΟΧ, οι δηλώσεις ενίσχυσης με νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που έγιναν τότε δεν έχουν μεταφραστεί σε προσλήψεις, αφήνοντας το νοσοκομείο «ανοχύρωτο» για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι.

Περισσότερες από 13.000 ημέρες άδειας σε οφειλή.

13.000 ημέρες άδειας σε οφειλή. Τμήματα ενεργά με ένα ή δύο άτομα ανά βάρδια.

Καμία προσλήψη παρά τις δεσμεύσεις (επίσκεψη 3/6/2026).

Για τους κατοίκους της Χίου, οι επιπτώσεις είναι άμεσες: μειωμένη διαθέσιμη φροντίδα, πιθανοί μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής και κίνδυνοι για την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού όταν τμήματα λειτουργούν ξεκινώντας από ελάχιστο προσωπικό. Επιπλέον, το αίσθημα κόπωσης και επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποχώρηση προσωπικού, επιδεινώνοντας τον κύκλο υποστελέχωσης.

Θέμα Κατάσταση (κατά ΣΕΣΝΟΧ) Ημέρες άδειας σε οφειλή >13.000 Στελέχωση τμημάτων Κάτω από όρια ασφαλείας — 1–2 άτομα/βάρδια Προσλήψεις μετά 3/6/2026 Καμία προς το παρόν

Το Σωματείο καλεί τις αρμόδιες αρχές —το Υπουργείο Υγείας, τη 2η ΥΠΕ και τη διοίκηση του νοσοκομείου— να υλοποιήσουν άμεσα δεσμεύσεις για την ενίσχυση του προσωπικού και να προχωρήσουν στη ρύθμιση των εκκρεμών αδειών. Παράλληλα ζητάει μέτρα που θα διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων.

Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις και συγκεκριμένα βήματα πριν από την έναρξη της περιόδου με αυξημένες ανάγκες, προκειμένου να αποτραπούν δυσμενείς συνέπειες στην παροχή υπηρεσιών υγείας στο νησί.