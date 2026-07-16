Σε εξέλιξη φωτιά στα Αρμόλια Χίου — ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν για τον έλεγχο

Πυρκαγιά στην περιοχή Αρμόλια της Χίου βρίσκεται σε εξέλιξη με συμμετοχή επίγειων και εναέριων μέσων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή απειλή κατοικημένων περιοχών μέχρι στιγμής.

Ενεργή πυρκαγιά στην Ανατολική Χίο

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αρμόλια της Χίου και για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στόχος των επιχειρήσεων είναι ο περιορισμός του μετώπου και η αποτροπή επέκτασης προς κατοικημένες ζώνες και δασικές εκτάσεις, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες καθιστούν εύκολη την ταχεία διάδοση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες μονάδες με συνεχείς ρίψεις νερού και συντονισμένη προσπάθεια ελέγχου. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καταγραφές τραυματισμών ή αναφορές για άμεση απειλή οικισμών.

Μονάδα Αριθμός Πυροσβέστες 20 Πυροσβεστικά οχήματα 9 Ελικόπτερο 1

Το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής παρακολουθεί την εξέλιξη των επιχειρήσεων σε 24ωρη βάση και δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των κατοίκων και των δυνάμεων που επιχειρούν.

Τοπικές επιπτώσεις και οδηγίες προς τους πολίτες

Η φωτιά προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών, ιδίως λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας που φέρνει η αντιπυρική περίοδος. Οι αρχές επαναλαμβάνουν ότι ακόμα και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο μέτωπο εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.

Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις προς την πληγείσα περιοχή.

Τηρείτε οδηγίες των Αρχών και της Πυροσβεστικής αν σας ζητηθεί εκκένωση.

Μην επιχειρείτε να προσεγγίσετε το σημείο για λόγους ασφαλείας και για να μην παρεμποδίσετε τις επιχειρήσεις.

Αν εντοπίσετε πυρκαγιά, ενημερώστε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται σε επαγρύπνηση και συνεργασία με τις υπηρεσίες. Η τοπική κοινότητα και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη ώστε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση ανάγκης.

Περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινώνονται από την Πυροσβεστική και την Περιφερειακή Διοίκηση μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία για την πορεία της φωτιάς και την κατάσταση στο μέτωπο.