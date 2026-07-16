Αποκλεισμός Χίου από τις «τιμές-φωτιά» στα εισιτήρια: αίτημα για πλαφόν και μέτρα

Το Επιμελητήριο Χίου καταγγέλλει υπερβολικές χρεώσεις στην γραμμή Αθήνα–Χίος λόγω τεχνικών περιορισμών στο αεροδρόμιο και ζητά άμεση παρέμβαση με πλαφόν, αντισταθμιστικά μέτρα και έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής.

Έντονη καταγγελία για επιβαρυντικές χρεώσεις

Το Επιμελητήριο Χίου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία του νησιού κατά την τουριστική περίοδο, καταγγέλλοντας την «απαράδεκτη» αύξηση του κόστους στα αεροπορικά εισιτήρια στην άτρακτο Αθήνα–Χίος–Αθήνα. Η διοίκηση χαρακτηρίζει τις πρακτικές των αεροπορικών εταιρειών ως προϋποθέσεις που προσιδιάζουν σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και απαιτεί άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου, Παντελή Λεγάτου, η ρίζα του προβλήματος είναι οι περιορισμοί που έχουν προκύψει στον κρατικό αερολιμένα λόγω των έργων αναβάθμισης. Οι τεχνικές δυσκολίες στον διάδρομο προσγειώσεων-απογειώσεων επιβάλλουν στα αεροσκάφη μειωμένη χωρητικότητα επιβατών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της προσφοράς θέσεων την ώρα που η ζήτηση είναι αυξημένη.

Μειωμένη προσφορά : τα αεροσκάφη πετούν με λιγότερες θέσεις.

: τα αεροσκάφη πετούν με λιγότερες θέσεις. Αυξημένη ζήτηση : κορύφωση κατά την τουριστική περίοδο.

: κορύφωση κατά την τουριστική περίοδο. Αποτέλεσμα: εκτίναξη τιμών και κίνδυνος μείωσης της τουριστικής ροής.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης μια σκανδαλώδη ανισότητα: η γραμμή προς τη Μυτιλήνη εμφανίζει σταθερά πολύ χαμηλότερες τιμές — σε περιπτώσεις έως και το μισό — παρά τη μεγαλύτερη απόσταση, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση για την τρέχουσα κατάσταση.

Δρομολόγιο Σημειωμένο ζήτημα Αθήνα – Χίος – Αθήνα Υψηλές τιμές λόγω μειωμένης χωρητικότητας Αθήνα – Μυτιλήνη – Αθήνα Σημαντικά χαμηλότερες τιμές (συχνά έως το 50%)

Με δεδομένο τον άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές επιχειρήσεις και την τουριστική κίνηση, το Επιμελητήριο ζητά συγκεκριμένα μέτρα:

επιβολή πλαφόν στις τιμές για όσο διαρκούν τα έργα,

στις τιμές για όσο διαρκούν τα έργα, προώθηση ειδικών αντισταθμιστικών παρεμβάσεων μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου ,

, έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ,

, επίσπευση των εργασιών στο αεροδρόμιο.

Η επιστολή καταλήγει προειδοποιώντας για «δραματική καθίζηση» της τουριστικής κίνησης και για «οικονομική αιμορραγία» των τοπικών επιχειρήσεων, εάν δεν υπάρξουν άμεσα διορθωτικά μέτρα. Η κυβερνητική παρέμβαση χαρακτηρίζεται κομβική, καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, η Χίος δεν μπορεί να επωμίζεται το κόστος των καθυστερήσεων στα έργα υποδομής.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού η εξέλιξη αυτή σημαίνει πρακτικά:

πιθανή αύξηση εξόδων ταξιδιού και περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων,

κίνδυνο μείωσης αφίξεων και τζίρου για επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου,

ανάγκη παρακολούθησης των αποφάσεων για το πλαφόν και τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Η τοπική οικονομία παρακολουθεί τις κινήσεις των αρμοδίων, αναμένοντας απτά βήματα που θα εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα και θα αποτρέψουν την περαιτέρω απομόνωση του νησιού κατά την πιο κρίσιμη περίοδο του έτους.