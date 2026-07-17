Νεκρός 60χρονος ναυτεργάτης σε κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν στο λιμάνι της Χίου

Ένας 60χρονος ναυτικός από τις Φιλιππίνες κατέληξε στο ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο» μετά από αδιαθεσία επί του κρουαζιερόπλοιου Azamara. Το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία–νεκροτομή.

Ένας 60χρονος ναυτεργάτης από τις Φιλιππίνες, μέλος πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου Azamara (σημαία Νήσων Μάρσαλ), κατέληξε σήμερα στη Χίο, αφού υπέστη αδιαθεσία ενώ το πλοίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι του νησιού.

«Τον πρόδωσε η καρδιά του»

Το περιστατικό έγινε γνωστό στις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16 Ιουλίου, όταν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώθηκε για την αδιαθεσία του 60χρονου. Το πληρωματικό μέλος, με την ειδικότητα συγκολλητής μηχανοστασίου, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διευκρινίσεις από τις αρχές και επόμενα βήματα

Το Λιμεναρχείο Χίου έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό, ενώ παράλληλα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Χίου έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια του θανάτου και να καταγραφούν τυχόν ιατρικά ή περιστασιακά ευρήματα που σχετίζονται με το συμβάν.

Θέση περιστατικού: Πλοίο Azamara, λιμάνι Χίου.

Πλοίο Azamara, λιμάνι Χίου. Ημερομηνία/Ώρα: Πέμπτη 16 Ιουλίου, πρωινές ώρες.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, πρωινές ώρες. Αρχικές εκτιμήσεις: Πιθανή καρδιακή αιτία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Πιθανή καρδιακή αιτία σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Διερεύνηση: Προανάκριση Λιμεναρχείου και εντολή για νεκροψία–νεκροτομή.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Χίου, γεγονότα αυτού του είδους υπογραμμίζουν την ανάγκη διατήρησης συντονισμένων διαδικασιών έκτακτης ιατρικής παρέμβασης στο λιμάνι, καθώς και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων (Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Νοσοκομείο) σε περιστατικά που αφορούν αλλοδαπούς ναυτικούς σε διερχόμενα πλοία.

Σημείο Πληροφορία Πλοίο Azamara (σημαία Νήσων Μάρσαλ) Θύμα 60χρονος ναυτεργάτης, Φιλιππίνες, ειδικότητα: συγκολλητής μηχανοστασίου Μέτρα Μεταφορά στο ΓΝ Χίου, προανάκριση Λιμεναρχείου, παραγγελία νεκροψίας–νεκροτομής

Το πλοίο παραμένει ελλιμενισμένο και οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων που θα είναι κρίσιμα για το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όσα προκύψουν από τη νεκροψία–νεκροτομή θα καθορίσουν τυχόν περαιτέρω ενέργειες από το Λιμεναρχείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση έχει επίσης σημασία για τη διαχείριση υγειονομικών και διοικητικών ζητημάτων που αφορούν στα μέλη πληρωμάτων διερχόμενων και ελλιμενισμένων πλοίων στη Χίο, καθώς και για την ενημέρωση των οικογενειών των ναυτικών μέσω των εταιρειών διαχείρισης πλοίων και των προξενικών αρχών όπου απαιτείται.

Περαιτέρω πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και την ανακοίνωση των επίσημων ευρημάτων από το Λιμεναρχείο Χίου.