Διαμαρτυρία προσφύγων από τη Σενεγάλη στη Χίο: ζητούν μεταφορά και επανεξέταση ασύλου

Ομάδα περίπου 50 προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησε πορεία από τη ΒΙΑΛ προς την πόλη της Χίου και συγκέντρωση στην Πλατεία Βουνακίου, απαιτώντας μεταφορά σε δομές των Αθηνών και δίκαιη επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου.

Πορεία και συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης

Μία ομάδα προσφύγων και μεταναστών προερχόμενη από τη Σενεγάλη προχώρησε το μεσημέρι σε πορεία από την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) της ΒΙΑΛ προς το κέντρο της πόλης της Χίου και συγκεντρώθηκε στην πλατεία Βουνακίου. Σύμφωνα με τις αναφορές, στην ομάδα συμμετείχαν περίπου 50 άτομα, μεταξύ των οποίων 4 γυναίκες και 1 παιδί.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν κυρίως δύο πράγματα: την μεταφορά τους από τη ΒΙΑΛ σε δομή στην Αττική και την επανεξέταση των αιτημάτων ασύλου που έχουν υποβάλει. Όπως επισημαίνουν, κάποιοι από αυτούς διαμένουν στη δομή για πάνω από 9 μήνες, ενώ ορισμένοι φτάνουν ακόμη και τους 11 μήνες παραμονής.

Συνθήκες στη ΒΙΑΛ και προηγούμενες ενέργειες

Στην περιγραφή τους για τις συνθήκες στη ΒΙΑΛ οι πρόσφυγες αναφέρουν προβλήματα στη στέγαση και άλλες δυσκολίες καθημερινότητας εντός της δομής. Εκφράζουν επίσης την αγωνία τους για τις μέχρι τώρα απορρίψεις των αιτημάτων ασύλου και ζητούν μια διαδικασία που να σέβεται τα δικαιώματά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη Μαΐου η ίδια ομάδα είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας. Στις 30 Μαΐου, έξι από τους απεργούς χρειάστηκε να διακομιστούν επειγόντως στο Τμήμα Επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Λίγες ημέρες μετά, οι απεργοί διέκοψαν την κινητοποίηση έπειτα από διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα κοινοποιηθούν στο αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει επέλθει αλλαγή στην κατάστασή τους.

Τοπικές επιπτώσεις και ζητήματα προς διευθέτηση

Η διαμαρτυρία επαναφέρει στο προσκήνιο σειρά θεμάτων με άμεσο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία της Χίου:

Η διαχείριση της παρατεταμένης παραμονής αιτούντων άσυλο στη ΒΙΑΛ και οι συνθήκες στέγασης.

Οι επιπτώσεις στην υγειονομική περίθαλψη, όπως φάνηκε από τις επισκέψεις στα επείγοντα.

Η ανάγκη για διαφανείς διαδικασίες επανεξέτασης των αιτήσεων ασύλου.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές Υπηρεσίες, τα θέματα αυτά σημαίνουν αυξημένη πίεση σε κοινωνικές δομές και υγειονομική φροντίδα, αλλά και ανάγκη συντονισμού με κεντρικούς φορείς για τη διαχείριση ροών και τη μετακίνηση ευάλωτων ατόμων.

Τι ζητούν οι ίδιοι και τι έχει γίνει

Οι διαδηλωτές ζητούν, με επιμονή, να μεταφερθούν σε δομές στην Αττική και να γίνει δίκαιη επανεξέταση των υποθέσεών τους. Παρά τις προηγούμενες επαφές με τη διοίκηση της ΒΙΑΛ και τις διαβεβαιώσεις για προώθηση των αιτημάτων τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα ουσιαστική εξέλιξη.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συμμετεχόντων ~50 (συμπεριλαμβανομένων 4 γυναικών και 1 παιδιού) Διάρκεια παραμονής στη ΒΙΑΛ Πάνω από 9 έως 11 μήνες Προηγούμενη ενέργεια Απεργία πείνας — διακομιδές στα Επείγοντα (30 Μαΐου)

Η εξέλιξη του θέματος εξαρτάται πλέον από ενέργειες των αρμόδιων αρχών και την επικοινωνία τους με την τοπική διοίκηση και την κοινωνία. Για τους κατοίκους της Χίου, η διαχείριση αυτής της κατάστασης παραμένει κρίσιμο ζήτημα δημόσιας τάξης και κοινωνικής πολιτικής.