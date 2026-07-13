Σοβαρό ατύχημα στη Χίος: άνδρας καρφώθηκε σε μπετόβεργα κοντά στο φράγμα Ζυφιά

Εργασίες σε χωράφι κοντά στο φράγμα Ζυφιά κατέληξαν σε σοβαρό τραυματισμό άνδρα περίπου 60 ετών, με επέμβαση Πυροσβεστικής και μεταφορά στο Νοσοκομείο Χίου όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Σοβαρός τραυματισμός κατά εργασίες σε χωράφι

Σοβαρά τραυματίσθηκε άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, κατά την εκτέλεση εργασιών σε χωράφι κοντά στο φράγμα Ζυφιά στη Χίο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Κυριακής, όταν ο τραυματίας έπεσε στην περίφραξη του αγρού και μία μπετόβεργα διαπέρασε την κοιλιακή χώρα και εξήλθε από το στήθος του.

Στο σημείο επενέβη άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου με τρία οχήματα και πλήρωμα που προχώρησε στην αποκοπή της μπετόβεργας προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά του τραυματία. Παράλληλα κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χίου.

«Η μπετόβεργα καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα και βγήκε από το στήθος του.»

Στον χώρο του Νοσοκομείου και πριν από τη χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε επιπλέον κοπές της μπετόβεργας κατόπιν οδηγιών των γιατρών, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής εισαγωγή και η άμεση ιατρική φροντίδα.

Η επέμβαση των υπηρεσιών ήταν συντονισμένη: Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και προσωπικό νοσοκομείου.

Η μπετόβεργα κόπηκε σε δύο δόσεις, μέρος στο πεδίο και μέρος στο Νοσοκομείο.

Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τη μεταφορά.

Ο συνοδεύων ρόλος της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής κατά τη διαδρομή του ασθενοφόρου προς το Νοσοκομείο υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του τραυματία μετά το χειρουργείο.

Παράμετρος Πληροφορία Τοποθεσία Χωράφι κοντά στο φράγμα Ζυφιά, Χίος Ηλικία τραυματία Περίπου 60 έτη Παρουσία υπηρεσιών Πυροσβεστική (3 οχήματα), ΕΚΑΒ, Αστυνομία, Νοσοκομείο Χίου Ιατρική πράξη Χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Χίου

Για τους κατοίκους και όσους εργάζονται σε αγροτικές εκτάσεις στο νησί, το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση των κινδύνων που εγκυμονεί η χρήση και η εγγύτητα σε κατασκευές με οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ασφάλεια κατά τις εργασίες σε χωράφια και η προσοχή στις περιφράξεις και τα στηρίγματα είναι απαραίτητες για την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων.

Το περιστατικό παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές της Χίου. Όταν υπάρξουν νεότερα σχετικά με την κατάσταση του τραυματία ή τυχόν επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική ή το Νοσοκομείο, θα αναρτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες στην τοπική σελίδα των ειδήσεων.