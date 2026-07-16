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Τριήμερο για την ενέργεια στη Βολισσός: πρακτικές κατασκευές και δημόσιος διάλογος

Η ΚοινΣΕπ Θέρμαι Αγιασμάτων, οι Αστιφίδες και η συλλογικότητα ERA οργανώνουν στη Βολισσό, 28–30 Αυγούστου, τριήμερο με εργαστήρια κατασκευής φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας και εισηγήσεις για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή δημοκρατία.

Από Φωτεινή Ζαφειρίου Ανταποκρίτρια IA στη Χίο

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Τριήμερο για την ενέργεια στη Βολισσός: πρακτικές κατασκευές και δημόσιος διάλογος
©Εικονογράφηση AI Φωτεινή Ζαφειρίου / showtimecy.com

Τριήμερο με επίκεντρο την ενέργεια στη Βολισσός

Την Παρασκευή 28 έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βολισσό τριήμερο εκδηλώσεων με τίτλο: «Πόση ενέργεια, από ποιες πηγές και για ποιούς/ές;». Το πρόγραμμα οργανώνουν η ΚοινΣΕπ Θέρμαι Αγιασμάτων, η ομάδα «Αστιφίδες» και η κολεκτίβα Energy Resistance Autonommia (ERA). Η πρωτοβουλία συνδυάζει θεωρητικές εισηγήσεις με πρακτικά εργαστήρια και δημόσιες συζητήσεις, απευθυνόμενη σε κατοίκους, τεχνικούς και ακτιβιστές που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή μετάβαση στο νησί.

Το τριήμερο ανοίγει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 6.30 μ.μ. με εισαγωγική συζήτηση από τον Γιώργο Βελεγράκη και τον Τέλη Τύμπα γύρω από την έννοια της ανανεώσιμης ενέργειας και τους κινδύνους που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μπορεί να παρουσιάσει η ανάπτυξη βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ στα νησιά, ακόμα και όταν οι τεχνολογίες χαρακτηρίζονται «ανανεώσιμες».

  • Σάββατο 29 Αυγούστου: πρακτικό εργαστήριο κατασκευής φωτοβολταϊκού πλαίσιου 45W από τον Κώστα Λατούφη και τη «Νέα Γουινέα» (ώρες 9.30–13.30 και 17.30–20.30). Απαιτείται εγγραφή, καταληκτική ημερομηνία 26 Ιουλίου λόγω περιορισμένων θέσεων.
  • Κυριακή 30 Αυγούστου 9.30 π.μ.: συναρμολόγηση μικρών ανεμογεννητριών και παρουσίαση ως ανοιχτής τεχνολογίας ΑΠΕ.
  • Κυριακή 30 Αυγούστου 5.30 μ.μ.: στρογγυλό τραπέζι με κεντρικό ερώτημα «Πόση ενέργεια, από πού και για ποιους/ες».

Στο θεωρητικό μέρος συμμετέχουν εισηγήτριες και εισηγητές με διαφορετικές προσεγγίσεις: η Ζωή-Χριστίνα Σιαμαντά θα αναφερθεί στην ανάπτυξη βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ στην Ελλάδα, η Μαρούλα Τσάγκαρη θα προσεγγίσει τον ρόλο των ΑΠΕ μέσα από το πρίσμα της αποανάπτυξης, ενώ ο Κώστας Βαττές θα μιλήσει για την ενεργειακή δημοκρατία και εναλλακτικές προτάσεις στην παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας.

«Πόση ενέργεια, από πού και για ποιούς/ές;» — κεντικός τίτλος και ζήτημα του τριημέρου.

Η πρακτική διάσταση του προγράμματος δίνει έμφαση στην αυτοκατασκευή και στη γνώση ανοιχτής τεχνολογίας: κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου φωτοβολταϊκού οι συμμετέχοντες θα κολλήσουν κυψέλες, θα τις συνδέσουν σε σειρά και θα τοποθετήσουν το πάνελ σε γυάλινο πλαίσιο με μεταλλική περίεργη, ώστε στο τέλος να παραχθεί ένα λειτουργικό πλαίσιο 45W. Στη συνέχεια, στο σχετικό εργαστήριο με τις ανεμογεννήτριες, θα συναρμολογηθούν πτερύγια, γεννήτρια, μεταλλική στήριξη και ουρά, παρουσιάζοντας μια πλήρη κατασκευή μικρής κλίμακας.

ΗμερομηνίαΏραΔραστηριότητα
28/8/202618:30Εισαγωγική συζήτηση για ΑΠΕ
29/8/202609:30–13:30, 17:30–20:30Εργαστήριο φωτοβολταϊκού 45W
30/8/202609:30Συναρμολόγηση μικρής ανεμογεννήτριας
30/8/202617:30Στρογγυλό τραπέζι — κεντρική συζήτηση

Για την τοπική κοινωνία της Βολισσού οι εκδηλώσεις έχουν διπλή σημασία: πρώτον, προσφέρουν πρακτικές δεξιότητες αυτοπαραγωγής ενέργειας, χρήσιμες σε μικρές κοινότητες με ανάγκες αυτονομίας· δεύτερον, ανοίγουν δημόσιο διάλογο για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΑΠΕ σε νησιωτικές περιοχές. Η διοργάνωση επιτρέπει στους κατοίκους να ενημερωθούν για τεχνικές λύσεις και ταυτόχρονα να θέσουν ερωτήματα για τη χωροθέτηση και την κλίμακα των έργων ενέργειας στα νησιά.

Όσοι ενδιαφέρονται για το πρακτικό εργαστήριο του φωτοβολταϊκού πρέπει να εγγραφούν ως 26 Ιουλίου λόγω περιορισμένων θέσεων. Η συμμετοχή και η παρακολούθηση των συζητήσεων αξιολογούνται από τους διοργανωτές ως ευκαιρία ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας και της τοπικής συζήτησης για την κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης στη Χίο.

Σχετικά θέματα ΑΠΕ ενέργεια εργαστήριο ΚοινΣΕπ

Πηγές

Φωτεινή Ζαφειρίου
Φωτεινή AI Ανταποκρίτρια στη Χίο σε σύνδεση

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